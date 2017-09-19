Türkiye’nin siyasal değer haritası açıklanacak

Türkiye’nin önemli üniversitelerinden bir grup akademisyenin uzun süredir üzerinde çalıştığı siyasal tercihler ve siyasal değer ilişkisine odaklanan çalışmanın bulguları 21 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilecek bir çalıştayla İstanbul’da kamuoyuyla paylaşılacak.

Seçmenin siyasi tercihlerinde hangi değerler etkilidir? Siyasal kararlarda doğru ve yanlış konusundaki ölçütlerin nelerdir? Hangi değerlere seslenen söylemler oy verme davranışında ikna edicidir? Sorularının cevap bulacağı çalıştay, proje yürütücüsü Doç. Dr. Aynur Köse, proje danışmanı Prof. Dr. Oya Paker, araştırmacılar Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Fatih Kezer ve Uzman Dr. Eylem Arslan’ın sunumlarıyla 21 Eylül 2017 günü İstanbul’da yapılacak.

TÜBİTAK’ın desteklediği, “2000’ler Türkiye’sinin siyasal değer haritası: Siyasal söylemler ve siyasi tercihler arasındaki ilişkinin değerler açısından incelenmesi” başlıklı projenin sonuçları Türkiye’de seçim kazandıran politik söylemleri ortaya koyması bakımından da merakla bekleniyor. Yürütücülüğünü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aynur Köse’nin yaptığı proje, değerler ile siyasal tercihleri arasındaki ilişkiyi, çok partili siyasal yaşama geçilen tarihten günümüze Türkiye’nin en uzun süreli iktidarı olan Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AK Parti) odağa alarak inceliyor.

Bireylerin tercihlerinde ve kararlarında neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyleyen ölçütler olarak değerlerin, siyasi kararları doğrudan etkilediği ve toplumda kabul gören değerlere seslenen siyasal söylemlerin ikna ediciliğinin yüksek olduğu varsayımından hareket edilen çalışma Türk halkının aynı tür bir siyasi tercihte ısrar etmesinin sebeplerini araştırıyor.