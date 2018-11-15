Türkiye'nin yeni kurbağa türünün iki popülasyonu daha bulundu

Dr. Ufuk Bülbül tarafından Edirne'nin Enez ilçesinde yürütülen çalışmayla ‘Sarı Karınlı Kurbağa'da iki popülasyon daha bulundu.

Konuyla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Ufuk Bülbül, Türkiye'de varlığı bilinmeyen Sarı Karınlı Kurbağa'nın (Bombina variegata) ilk olarak 2015 yılında yapılan bir arazi çalışmasında Edirne'nin Enez ilçesi Kurtkaya Mevkiinde bulduklarını hatırlattı. 2016 yılında Uluslararası hakemli bir dergide yayınlanarak Türkiye'den ilk lokalite kaydı gerçekleştirilen kurbağa türü araştırması hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ufuk Bülbül, “Avrupa ülkelerinde geniş alana yayılmış olan bu tür Türkiye'de çok dar alanda bulunmaktadır. Edirne'ye Bombina cinsine ait bir başka tür olan Kırmızı Karınlı Kurbağa (Bombina bombina) türünü araştırmak için gittiğimizde Sarı Karınlı Kurbağa türünü bulduk. Türkiye'de biyo çeşitliliğe katkı sağladık” dedi.

Araştırma ekibinin yürütmüş olduğu çalışmalar sonunda geçtiğimiz Ekim ayında Edirne ili Enez ilçesi Hisarlı ve Söğütlüdere mevkiilerinde iki popülasyon daha bulunduğunu kaydeden Bülbül “Türkiye için şu an sadece Edirne Enez ilçesinde üç lokalde bulunan bu kurbağa türünün varlığının devam etmesi için korumaya yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Korumak için bilgilendirme yapılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Bülbül, “Bu hayvanları tehdit eden en önemli faktör su ortamının yok olmasıdır. Su birikintilerinde yaşamlarını sürdüren ve larvalarının suda büyümesi sebebiyle insanların daha çok dikkat etmesi gerekmektedir. Bu kurbağaların bulunduğu su ortamlarının bilinçsizce kirletilmesi yaşamlarını tehlikeye atmaktadır. İnsan kaynaklı tehdit edici faktörlerin en aza indirgenmesi adına çalışmaların yapılması lazımdır” diye konuştu.