Haziran ayında tünel açma çalışmalarına başlanan akvaryum projesi Türkiye’de yer altında yapılacak ilk akvaryum tüneli olma niteliğini taşıyor. Tünelin inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Genç, projenin Ortahisar Belediyesinin en önemli projelerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Tünel açma çalışmalarıyla eş zamanlı olarak akvaryum kısmının hazırlıklarına da devam ettiklerini belirten Başkan Genç, "Zor bir süreç yaşadık. Tarihi bir alanda çalışıyoruz. TOKİ’nin de kentsel dönüşüm projesi yaptığı bir alan. Proje kısmını çalışmak ve hukuki süreç epey bir zaman aldı. Gerekli jeolojik zemin etütleri için çalışmalar titizlikle yürütüldü. Trabzon Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun onayıyla çalışmalara başladık ve hamdolsun temeli attık. Yapımcı firmamız şartnameye uygun olarak tünel kısmını yıl sonuna kadar yapıp bize teslim edecek. Eş zamanlı olarak da akvaryum kısmının projesi ve ihalesi için çalışıyoruz. TOKİ Başkanımızın bu süreçte çok büyük destekleri oldu. İnşallah projemizin hem tünel kısmını hem akvaryum kısmını şartnameye uygun bir şekilde bitirip hizmete açacağız" dedi.

Tünel Akvaryum’un hem yerli turistler hem de yabancı turistler için bir cazibe merkezi haline geleceğini belirten Başkan Genç, "Türkiye’de de ilk defa yer altında bir akvaryum yapılacak. Dünyada da benzeri yok sanırım. Türkiye için de bu anlamda bir ilk olma özelliğini taşıyor. Zağnos ve Tabakhane vadilerini 180 metre uzunluğunda bir tünelle yer altından birleştireceğiz. Turistleri şehir içine çekecek ve şehir içinde daha çok zaman harcamalarını sağlayacak bir proje. Hem yerli turistler, hem yabancı turistler için Tünel Akvaryum cazibe merkezi olacak. Gelen ziyaretçilerin bu şehirde daha fazla kalmasını, yaşamasını, şehir içine girmesini istiyoruz. Bu projemiz de buna dönük bir proje olacak" diye konuştu.

"Akvaryum olmaması büyük bir eksiklikti"

Deniz kenti Trabzon’da akvaryumun olmamasını büyük bir eksiklik olarak gördüğünü kaydeden Başkan Genç, "Deniz şehriyiz ama maalesef birkaç balık türü dışında hiçbir balığı tanımıyoruz. Ve maalesef balıkçılıkla ünlü Trabzon’da deniz canlılarını tanıtacak, teşhir edecek bir akvaryum yok. Bu bana göre çok büyük bir eksiklikti. Bu eksikliği gidermek için Tünel Akvaryum’u hayata geçirdik. Yapacağımız akvaryumla vatandaşlarımızla her türlü deniz canlısını buluşturacağız. Ve deniz canlılarıyla ilgili insanlarımızda bir bilinç ve farkındalık oluşturacağız" ifadelerini kullandı.