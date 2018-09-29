İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uçak bu sefer karadan gitti o anlar havadan böyle görüntülendi

Trabzon’da pistten çıkan ‘Zeynep’ isimli uçağın Yomra ilçesinde ‘Millet Kıraathanesi’ olması için başlatılan nakil işlemi havadan böyle görüntülendi.

Trabzon'da pistten çıkan ‘Zeynep' isimli uçağın Yomra ilçesinde ‘Millet Kıraathanesi' olması için başlatılan nakil işlemi havadan böyle görüntülendi.


Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak denize 25 metre kala balçığa saplanarak hizmet dışı kalmıştı. Kazanın ardından bir belediyenin uçağın ‘Millet Kıraathanesi' olması için yapılan başvurusunun kabul edilmesiyle başlatılan nakil işlemi havadan böyle görüntülendi. 15 km uzaklıktaki ilçeye 27 metrelik yer dorsesiyle nakil edilme işlemi tamamlanan uçak için karayolu tek şeritten ulaşıma kapatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.