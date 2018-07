Uçak merakını kafeteryasında gerçekleştirdi

Trabzon Havalimanı mevkiinde uçak parçalarından oluşan kafe-restorana gelenler gördükleri manzara karşısında şaşırırken, iş yeri sahibi Ahmet Eraydın (45) çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtiyor.

”Cookpit” adını verdiği kafe-restorana zaman zaman pilotların bile geldiğini ve gördükleri manzara karşısında şaşırıp kaldıklarını belirten Eraydın, her kesimden çok güzel tepkiler aldığını söylüyor.

Konsepti oluşturmanın hiç de kolay olmadığını belirten Eraydın, çocukluk yaşından beri uçaklara ayrı bir ilgisinin olduğunu lise yıllarında Hava Harp Okulu’nu kazanmasına rağmen dedesinin göndermemesi yüzünden okuyamadığını ifade ederek “Uçak merakım çocukluğumdan beri var. Lise yıllarında Hava Harp Okulu’nu kazanmıştım ancak rahmetli dedem beni göndermemişti. O zamandan beri içimde bir uhde vardı. Sonrasında uçak maketi, sivil havacılık merakıyla birlikte hayatımızı devam ettirdik. Sonradan böyle bir girişimin içerisine girmeye çalışınca, oluşturacağımız marka ile hayalimizi bir araya getirmeye çalıştık. Sonuçta ortaya böyle bir şey çıktı” dedi.

İş yerinin havalimanına yakın olmasının projenin gerçekleştirmesinin ana nedeni olduğunu kaydeden Eraydın, “Projeyi harekete geçirmeden önce yaklaşık 1 yıl pazar araştırması yaptık. Trabzon’da mekan bulmak ta çok zor. Epey bir arayışın ardından havalimanının buraya çok yakın olması böyle bir fırsat elimize geçti onu da değerlendirdik. Dolayısıyla havalimanına yakın olması projemizin ana nedeni diyebiliriz. Gelen müşterilerimizin arasında uçaktan korkanlara rastladık. Biz de kendilerine espri mahiyetinde ’Korkmayın yere basıyorsunuz’ diyoruz, bunları bire bir yaşadık. Uçak koltukları dar, burada ise mekan ferah masa aralıkları geniş. Bazı müşterilerimiz orta alanda oturduktan sonra uçak koltuğunda oturmayı tercih ediyor. Olumlu tepkiler var. Daha iyi olması için fikir beyan edenler oldu. Mesela bize, personellerinizin kıyafetini hostes, uçuş ekibinin kıyafeti gibi olsun diyenler oldu. Biz de böyle bir şeyi düşünüyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir uçağın kaptan ve kabin ekibi buradaydı, çok mutlu olduk. Onlar da sosyal medyada paylaşıyor duyuldukça mutlu oluyoruz ”diye konuştu.

"Uçak motorunun içinden geçerek kafeye giriyorlar"

Uçak parçalarını son anda şans eseri bulduğunu kaydeden Eraydın, “Uçak parçaları da aynı araba gibi, ikinci eli var. Türkiye’de bu işi yapan birkaç tane firma var. Ancak istediğiniz malzemeyi her zaman bulamıyorsunuz. Arabanın yedek parçasını her an bulabilirsiniz. Binlerce araç hurdaya çıkıyor ancak uçak öyle değil, bir yılda kaç tane uçak hurdaya çıkıyor. İstediğiniz malzemeyi bulamıyorsunuz. Başladığımızda bu malzemelerin hiç biri yoktu. Şansa son anda bir yer ile bağlantıya geçerek temin ettik. İş yerimizin girişine Airbus 330 motorunu yerleştirdik. Müşterilerimiz direkt motorun iç kısmından geçerek restorana giriyor. Bazı müşterilerimiz bunun ne olduğunu soruyor gerçek mi, yoksa yaptırdınız mı diye soran çok oluyor. Hepsi yüzde yüz orijinal. Markamızla konseptimiz birbirine uyumlu olması için yaptığımız bir dekor bu. Havaalanı buradan iki dakikalık bir mesafede. Burayı açtığımız günden beri 4-5 pilotla tanıştık. İçeri girdikten sonra şaşırıyorlar. Bize uçaktaki koltuklar daha dar, sizin koltuklarınız daha geniş diye tebessüm edenler oldu. Sosyal medyada olsun telefon bazında olsun iletişime geçip paylaşıyorlar. Çok hoşlarına gidiyor” şeklinde konuştu.

13 Ocak 2018 tarihinde Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Hava Yolları’na ait yolcu uçağının Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkarak daha sonra bulunduğu yerden çıkartılarak apronda park etmesiyle ilgili bazılarının "Koltukları o uçaktan mı aldınız?" diye sorduğunu ifade eden Eraydın “O uçak için girişimde bulunduğumda henüz adli soruşturmasının bitmediği bilgisini aldık. Öğrendiğim kadarıyla burada tamir imkânı da yokmuş. İnşallah bir yatırımcı olur yada yerel yöneticilerimiz olur o uçağı çok güzel bir yerde değerlendirir diye düşünüyorum. Ben bu projeye başladığımda bana çok soruldu, ’Bu uçağın koltukları mı, motoru mu?’ diye. Kesinlikle değil. Biz buraya başladığımızda o uçak uçuyordu” ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Burak Yılmaz da çok defa uçağa bindiğini ancak buradaki atmosferin çok farklı olduğunu belirterek “Uçağa 20-30 defa bindim. Şu anda ‘ Cookpit’ kafe restorandayız. Aradaki fark, genelde uçak koltukları dar olur burası ise gayet rahat. Trabzon’da bu ilk. Türkiye’nin farklı yerlerinde konseptler var. Böyle bir yerin Trabzon’da ön ayak olması güzel bir şey” dedi.

Körfez ülkelerinden gelen Arap turistler de mekanı çok beğendiklerini adeta uçakta yolculuk yaptıkları hissine kapıldıklarını ifade ettiler.