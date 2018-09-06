Ücretsiz dershaneden üniversiteye

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “Elde ettikleri bu yüksek başarı için bir kez daha öğrenci ve öğretmen kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün birlikte gerçekleştirdiği ücretsiz dershanecilik uygulamasından yararlanarak üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin 164’ü lisans 252’si ise önlisans bölümlerine yerleşti.

Lisans bölümüne yerleşen öğrencilerden 24’ü mimarlık ve mühendislik fakültelerine, 34’ü eğitim fakültelerine, 13’ü ilahiyat fakültelerine, 18’i iletişim fakültelerine, 29’u çeşitli fakültelerin işletme-iktisat-maliye-kamu yönetimi-uluslararası ilişkiler bölümlerine, 46’sı ise diğer 4 yıllık fakültelere yerleşti. Önlisans programlarına yerleşen 252 öğrenci ile birlikte; 2017-2018 eğitim-öğretim sezonunda Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz dershanecilik uygulamasından yararlanarak üniversite sınavlarına hazırlanan ve üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı 416’ya ulaştı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bu önemli başarıya imza atan öğrenci ve öğretmenleri kutladı. Toplumların ancak eğitim ile kalkınabildiğini ifade eden Gümrükçüoğlu, bu nedenle eğitime her alanda destek olmaya devam edeceklerini kaydetti. Gümrükçüoğlu, “Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Üniversiteye Hazırlık Destekleme ve Yetiştirme Kursunda eğitim alıp üniversiteye yerleşmeyen öğrencilerimizin önemli bir kısmı da gelecek yıl daha güzel bölümlere yerleşebilmek için bu yıl tercih yapmayan öğrencilerimizdir. Ayrıca üniversiteye yerleşememiş olan öğrencilerimizin birçoğu da yeniden tercih yapmak için ek yerleştirme tarihlerini beklemektedir. Ek yerleştirmelerin sonuçlanmasıyla bu başarı oranı daha da yukarılara çıkacaktır. Elde ettikleri bu yüksek başarı için bir kez daha öğrenci ve öğretmen kardeşlerim ile bu projeye emek veren mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diye konuştu.