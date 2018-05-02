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02 Mayıs 2018 14:52

Uçuruma yuvarlanan şahıs için seferber oldular

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesinde uçuruma yuvarlanan şahıs 112 ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışması ile bulunduğu yerden çıkartılarak hastanede kaldırıldı.

Uçuruma yuvarlanan şahıs için seferber oldular

02 Mayıs 2018 14:52


Edinilen bilgiye göre, Çukurçayır mahallesi Akın Sokak Saklıkent Sitesi’nin önünden dengesini kaybederek uçuruma yuvarlanan Altahan A. isimli şahıs, 112’yi telefonla arayarak yardım istedi. 112 ekipleri durumdan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haberdar ederek şahsın bulunduğu bölgeden çıkartılması konusunda destek istedi. Bölgeye birlikte ulaşan 112 ve İtfaiye ekipleri yaralı vatandaşı ortak bir çalışma ile sedyeye yerleştirerek bulunduğu yerden çıkartırken, Altahan A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.




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