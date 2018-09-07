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Uefa Uluslar B Ligi: Türkiye: 0 - Rusya: 1 (Maç Devam Ediyor)
07 Eylül 2018 22:09
UEFA Uluslar B Ligi: Türkiye: 0 - Rusya: 1 (Maç devam ediyor)
UEFA Uluslar B Ligi’nde Türkiye, Rusya’yı konuk ediyor.
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07 Eylül 2018 22:09
Müsabakanın 20. dakikası geride kalırken konuk ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor.
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