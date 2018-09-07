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07 Eylül 2018 22:09

UEFA Uluslar B Ligi: Türkiye: 0 - Rusya: 1 (Maç devam ediyor)

UEFA Uluslar B Ligi’nde Türkiye, Rusya’yı konuk ediyor.

UEFA Uluslar B Ligi: Türkiye: 0 - Rusya: 1 (Maç devam ediyor)

07 Eylül 2018 22:09

Müsabakanın 20. dakikası geride kalırken konuk ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyor.




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