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07 Eylül 2018 22:36

UEFA Uluslar B Ligi: Türkiye: 1 - Rusya: 1 (İlk yarı)

UEFA Uluslar B Ligi’nde Türkiye, sahasında Rusya ile karşılaşıyor.

UEFA Uluslar B Ligi: Türkiye: 1 - Rusya: 1 (İlk yarı)

07 Eylül 2018 22:36

Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik skorla sona erdi.



Maçtan Dakikalar (ilk yarı)


13. dakikada Fernandes’in ortasında kafalardan seken topa Cheryshev’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


25. dakikada Erokhin’in sağ taraftan kale sahasına doğru yaptığı ortada, Kuzyaev’in yatarak vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından auta çıktı.


28. dakikada Yusuf Yazıcı, ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Hakan Çalhanoğlu’nu gördü. Bu oyuncunun vuruşunda ise top üstten auta çıktı.


41. dakikada ceza sahası içinde Mehmet Topal’ın vuruşunda top savunma oyuncularından döndü. Dönen topa Serdar Aziz’in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti. 1-1



Stat: Medical Park


Hakemler: Artur Dias xx, Rui Tavares xx, Paulo Soares xx


Türkiye: Serkan xx, Şener xx, Hasan Ali xx, Serdar Aziz xxx, Okay xx, Çağlar xxx, Mehmet Topal xx, Hakan Çalhanoğlu xx, Yusuf Yazıcı x, Cenk Tosun x, Cengiz Ünder xx


Yedekler: Sinan Bolat, Gökhan Akkan, Serdar Gürler, Oğuzhan Özyakup, Zeki, Mahmut Tekdemir, Enes, Tarkan, Yunus Mallı, Emre Akbaba, Ertuğrul, Kaan Ayhan


Teknik Direktör: Mircea Lucescu


Rusya: Lunev xx, Fernandes xxx, Neustdter xx, Cheryshev xxx, Kuzyaev xx, Gazinski xx, Zobnin xx, Kudryashov xx, Dzhikiya xx, Erokhin xx, Dzyuba xx


Yedekler: Guilherme, Shunin, Sorokin, Semenov, Zabolotny, Kambolov, Stotski, Poloz, Mogilevets, Smolnikov, Ionov, Rausch


Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov


Goller: Chershev (dk. 13) (Rusya), Serdar Aziz (dk. 41) (Türkiye)


Sarı kart: Şener (Türkiye)




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