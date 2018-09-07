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07 Eylül 2018 23:44

UEFA Uluslar B Ligi: Türkiye: 1 - Rusya: 2 (Maç sonucu)

UEFA Uluslar B Ligi’nde Türkiye, Trabzon’da Rusya’yı konuk etti.

UEFA Uluslar B Ligi: Türkiye: 1 - Rusya: 2 (Maç sonucu)

07 Eylül 2018 23:44

Müsabaka konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Yuri Gazinsky’nin savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Artem Dzyuba’nın ceza alanında bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Serkan Kırıntılı’nın yanından ağlarla buluştu. 1-2


66. dakikada gelişen Türkiye atağından ceza sahası içinde Oğuzhan’ın pasında sol çaprazdan içeriye giren Hakan Çalhanoğlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.


72. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta, Kaan Ayhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.


80. dakikada Cengiz Ünder rakiplerinden şık çalımlarla sıyrılarak ceza sahası yayı üzerine geldi. Buradan vuruşunda ise kaleci Lunev, topu kornere çıkardı.


89. dakikada Dzyuba’nın ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.


90. dakikada ceza sahası içinde Hakan Çalhanoğlu’nun yerden vuruşu kaleci Lunev’in ellerinde kaldı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Artur Dias xx, Rui Tavares xx, Paulo Soares xx


Türkiye: Serkan xx, Şener xx, Hasan Ali xx, Serdar Aziz x (Kaan Ayhan dk. 46 x), Okay xx, Çağlar xxx, Mehmet Topal xx (Yunus Mallı dk. 71 x), Hakan Çalhanoğlu xx, Yusuf Yazıcı x (Oğuzhan dk. 57 x), Cenk Tosun x, Cengiz Ünder xx


Yedekler: Sinan Bolat, Gökhan Akkan, Serdar Gürler, Zeki, Mahmut Tekdemir, Enes, Tarkan, Emre Akbaba, Ertuğrul


Teknik Direktör: Mircea Lucescu


Rusya: Lunev xx, Fernandes xxx, Neustdter xx, Cheryshev xx (Ionov dk. 79 x), Kuzyaev xx (Mogilevetes dk. 73 x), Gazinski xx, Zobnin xx, Kudryashov xx (Rausch dk. 82 ?), Dzhikiya xx, Erokhin xx, Dzyuba xxx


Yedekler: Guilherme, Shunin, Sorokin, Semenov, Zabolotny, Kambolov, Stotski, Poloz, Smolnikov, Ionov


Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov


Goller: Chershev (dk. 13), Dzyuba (dk. 49) (Rusya), Serdar Aziz (dk. 41) (Türkiye)


Sarı Kartlar: Şener (Türkiye), Kudryashov, Dzyuba (Rusya)




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