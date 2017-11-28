Ukraynalı işadamlarından TTSO’ya ziyaret

Ukrayna’nın Kherson kentinden gelen işadamları Victor Popov ve Volodymyr Makukha, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Nalbant ve yönetim kuru üyeleriyle görüştü. Ziyarette Ukrayna’da yatırımları bulunan işadamı Ali Bulut ve Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş de hazır bulundu.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Ukrayna ile daha fazla ticari ilişki halinde olmayı istediklerini belirterek “Zaman içinde ilişkilerimizin daha iyi seviyeye ulaşacağını düşünüyorum. Trabzon bölgenin ticaret ve lojistik merkezi. 25 milyar dolarlık ticaret hacmi olan Trabzon’un 1.5 milyar dolarlık da ihracatı bulunuyor. Sanayisi gelişiyor. Organize sanayi bölgesi sayısı 4’e ulaştı. Endüstri Adası yapıyoruz. Bölgenin en zengin turizm olanakları Trabzon’da mevcut. Yılda 500 bini yabancı 3 milyon turist ağırlıyoruz. Diliyoruz ki Kherson’la ticari ilişkilerimiz artsın. Trabzon’daki işadamları 130 ülkeye ihracat yapıyoruz. İşadamlarımız karşılıklı olarak daha fazla gidip gelmeli” dedi.

Ukraynalı işadamları ise Trabzon’a ticaret ve yatırım olanaklarıyla ilgili çeşitli görüşmeler yapmak üzere geldiklerini belirterek ticaretin gelişmesinin her iki ülke ve bölgenin de yararına olduğunu söylediler.