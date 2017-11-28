Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 13:14

Ukraynalı işadamlarından TTSO’ya ziyaret

Ukrayna’nın Kherson kentinden gelen işadamları, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek işbirliği imkânlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ukraynalı işadamlarından TTSO’ya ziyaret

28 Kasım 2017 13:14


Ukrayna’nın Kherson kentinden gelen işadamları Victor Popov ve Volodymyr Makukha, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Nalbant ve yönetim kuru üyeleriyle görüştü. Ziyarette Ukrayna’da yatırımları bulunan işadamı Ali Bulut ve Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş de hazır bulundu.


TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Ukrayna ile daha fazla ticari ilişki halinde olmayı istediklerini belirterek “Zaman içinde ilişkilerimizin daha iyi seviyeye ulaşacağını düşünüyorum. Trabzon bölgenin ticaret ve lojistik merkezi. 25 milyar dolarlık ticaret hacmi olan Trabzon’un 1.5 milyar dolarlık da ihracatı bulunuyor. Sanayisi gelişiyor. Organize sanayi bölgesi sayısı 4’e ulaştı. Endüstri Adası yapıyoruz. Bölgenin en zengin turizm olanakları Trabzon’da mevcut. Yılda 500 bini yabancı 3 milyon turist ağırlıyoruz. Diliyoruz ki Kherson’la ticari ilişkilerimiz artsın. Trabzon’daki işadamları 130 ülkeye ihracat yapıyoruz. İşadamlarımız karşılıklı olarak daha fazla gidip gelmeli” dedi.


Ukraynalı işadamları ise Trabzon’a ticaret ve yatırım olanaklarıyla ilgili çeşitli görüşmeler yapmak üzere geldiklerini belirterek ticaretin gelişmesinin her iki ülke ve bölgenin de yararına olduğunu söylediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
17
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    17°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç