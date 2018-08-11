"Ulaslararası Kemençe ve Horon Festivali"

’si düzenlenen Uluslararası Kemençe ve Kültür Festivali farklı ülkelerin kültürlerini bir araya getirdi.

Festivale 8 ülkeden katılan yaklaşık 400 dansçı, Trabzon’un en işlek yerlerinden Uzunsokak’ta yol boyunca kendi ülkelerinin oyunlarını sergilerken, onları izleyenlerin de o anları cep telefonlarına kaydetmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Festival Komitesi adına açıklama yapan Erdoğan Cineviz, bu yıl ikincisini düzenledikleri festivale gösterilen ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, ”Geçen sene birincisini düzenlediğimiz uluslararası Trabzon Kemençe ve Horon. Festivalinin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Kültürlerin, sanatların birleşmesi , barış adına güzel bir organizasyon düzenliyoruz. Trabzon, kemençe ve horonun başkenti. O yüzden Trabzon diyoruz. 1915 yıllarında Trabzon’un uşakları Çanakkale harbine giderken kemençe ve horonla uğurlandı. Festivale 8 ülkeden 400 kişilik dans grubu katıldı. Böyle bir güzel organizasyonu lakıyla yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Sloganımız, dünya barışı için horon ve kemençe ile el ele diyoruz” dedi.