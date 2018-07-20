Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali başladı

si düzenlenen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali, Akçaabat Belediyesi önünde düzenlenen ‘Sinan Tütenk Resim Sergisi’ ile başladı.

Yurt içinden ve yurt dışından gelen grupların hazır bulunduğu açılış törenine, Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Belediye Başkan Yardımcıları Osman Parlayan ve Osman Nuri Ekim, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin açılış programında konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, “ 28. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Hal Oyunları Festivali’ne olan bu yoğun katılımla, Akçaabat adeta şahlanıyor. Festivalimiz dört gün boyunca devam edecektir. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. “ dedi.

Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel ise “Festival için şehrimize gelen halk oyunları gruplar bizler için birer kültür elçisidir. Burada festival boyunca dolu dolu günler geçireceğimize inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ‘Sinan Tütenk Resim Sergisi’ Akçaabat Belediyesi önündeki karma fotoğraf sergisi ve Hamam Çimeni Çarşısı Belediye Müze Sergi Salonundaki Karma Resim Sergisi gezildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımının verdiği konser katılımcıları coştururken Akçaabat’ın tarihi köy düğünleri canlandırmasındaki damat tıraşı izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.