“Uluslararası dünden bugüne Akçaabat Sempozyumu" başladı

'si düzenlenen “Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu” yoğun katılımla Hamam Çimeni Çarşısı'nda başladı. Sempozyumda 112 bildiri, akademisyenler ve uzmanlar tarafından sunulacak.

Akçaabat Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı büyük sempozyuma Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Akçaabatlılar Vakfı Başkanı eski Milletvekili Ali Kemal Başaran, KTÜ Türk Dili Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Üçüncü, ilçenin diğer protokol üyeleri, yurt içi ve yurt dışından gelen birçok profesör, akademisyen, araştırmacı ve vatandaşlar katıldı.

Açılış programı kapsamında Osmanlı Belgelerinde Akçaabat Sergisi ve Ortamahalle Sergisi görücüye çıktı. Ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü salonunda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Akçaabat Belgeseli gösterimi sunuldu ve protokol üyelerince açılış konuşmaları yapıldı.

Açılış programında konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, sempozyumun 3 gün süreceğini ifade ederek “Kültür, sanat ve turizm şehri olan Akçaabat'a yakışır büyüklükte bir sempozyum gerçekleştiriyoruz. 3 gün sürecek sempozyumumuzda toplam 112 bildiri, akademisyenler ve uzmanlar tarafından sunulacak. Uluslararası Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu'nda Akçaabat'ı konuşacağız. Tarih, dil, edebiyat, halkbilimi, eğitim ve öğretim, spor, tarım, sanayi ve ticaret, sanat, kent ve mimari başlıkları altında geniş kapsamlı araştırmalar sonucu Akçaabat'ın mevcut potansiyeli ve kültür envanteri ortaya çıkacak. Bu sempozyumda yapılacak olan tüm sunumlar, bir kitap altında toplanacak. Akçaabat'la ilgili çalışma yapacaklar için ve Akçaabat'ın tarihini merak edenler için güzel bir kitap olacak. Akçaabat'ın sosyal ve kültürel yaşantısına katkı sağlayacak olan bu sempozyum, ilimiz ve ülkemiz tanıtımı açısından da önem taşımaktadır. Sempozyumumuza katılan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel de sampozyumun Akçaabat'ın tarihine ışık tutacağını belirtirken, Trabzon Valisi Yücel Yavuz da sempozyumda emeği geçenlere teşekkür ederek “Akçaabat şahsına münhasır bir ilçemizdir. Tarihi, kültürel ve turizmle anılan geleceğe emin adımlarla yürüyen bir değerdir Akçaabat. Bütün olumsuzluklara rağmen milli değerlerimizi keşfediyoruz ve geleceğe güvenle bakıyoruz; emin adımlarla yürüyoruz. Sempozyum bilgi ve bilim şölenidir. Sunulan bildiriler çok değerlidir ve bu bildiriler tarihe not edilmektedir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Araştırmacısı Ali Mesut Birinci ve KTÜ Trabzon Meslek Yüksekokulu adına okul müdür Prof. Dr. Ömer Yüksek'e plaket verildi.