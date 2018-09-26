Uluslararası Orman Ürünleri Kongresi'ne KTÜ ev sahipliği yaptı

Türkiye'de orman ürünleri konusunun tamamını kapsayan ve uluslararası ilk kongre olan Uluslararası Orman Ürünleri Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'de orman ürünleri konusunun tamamını kapsayan ilk uluslararası kongreye Amerika'dan, Kanada'dan, Çin'den ve başka Avrupa ülkelerinden olmak üzere 6 tane davetli konuşmacı katıldı. Orman endüstrisi alanında faaliyet gösteren özel firma temsilcilerinde stant açtığı kongrede ülke bazında sektörün problemleri ve potansiyel çözüm önerileri konuşuldu.

Orman ürünleri endüstrisindeki güncel gelişmeleri takip etmek ve yenilikleri öğrenmek aynı zaman da üniversite ve sanayi arasındaki boşluğu doldurarak daha da yakınlaşma adına adımlar atılması amacıyla düzenlenen kongreye 20 farklı ülkeden araştırmacı ve bilim adamı kongreye sunum yapmak üzere katılım gösterdi.

Uluslararası Orman Ürünleri Kongresi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan KTÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Uluslararası Orman Ürünleri Kongresi Sekreteri olan Doç. Dr. Engin Derya Gezer “Orman ürünleri endüstrisini düşündüğümüzde ülkemiz adına önemli bir konu. Gerek levha ürünleri gerekse kağıt ürünleri olsun veya odun koruma kısmı olsun bunların hepsinin konularının bir arada tartışılarak konuşulduğu uluslararası düzeyde bir kongre düzenliyoruz. Endüstriden katılımcılarında olacağı bir oturum da düzenledik. Burada ülke bazında sektörün problemleri, potansiyel çözüm önerileri, karşılaşmış oldukları güçlükler, bunların nasıl aşılabileceği konuları üzerinde konuşuldu. Kongrenin ülkemizin orman ürünleri endüstrisine büyük katkı sağlayacağı düşünüyorum. Ayrıca üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelikte adımların atılacağını da bekliyoruz” dedi.