Ünal Karaman: "Enerjinizi doğru kullanın, israf yapmayın"

Spor Toto Süper Ligin 8. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Ünal Karaman ve öğrencileri de tüm hesapları galibiyet üzerine yapıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında 2-0 yenik durumdan güzel bir geri dönüş yaparak Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etmeyi başaran bordo-mavililer, deplasmanda alacağı 3 puanla galibiyet serisi başlatmak istiyor.

"Enerjinizi israf etmeyin"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise antrenmanlarda oyuncularını uyarıyor. Deneyimli teknik adam, futbolcularına tecrübelerini aktarırken, motivasyonu da elden bırakmıyor. Rakibe hücum şansı vermemeleri gerektiğini vurgulayan Karaman, "Enerjinizi hücum bölgesi içerisinde kullanmanız gerekiyor. Gereksiz enerji kaybını ileride top kaptırınca geriye gelmekte yapıyoruz. Boşa akıtılan su gibi boşa yakılan elektrik gibi. Alanyaspor maçında yaptık. Göztepe maçında yaptık. Yapmayın. O enerjiyi önde doğru hamleler için kullanın "diyerek ikazlarda bulundu.

Rakiple mesafelerini iyi korumaları gerektiğini anlatan deneyimli çalıştırıcı, "Rakibi geçirmeyin. Bire birde geçiliyorsan anla ki başka bir yerde sıkıntı var. Senin oyundan düşmen demek rakibin daha fazla oyuncuyla bizi yakalaması demek" şeklinde oyuncularını uyardı.