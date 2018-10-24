Ünal Karaman: "Oyuncu üzerinden yapılan her eleştiriye saygı duyarım"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinden antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karaman, kendilerinin işini profesyonelce yapan oyuncular ve teknik kadro olduklarını ifade ederek, "Dolayısıyla hiç kimsenin Milli ara oldu diye konsantrasyonunu bozmaya hakkı yok ve şansı yok. Seyahatte yorulacaksa ona göre dinlenecek ve gelecek. Müsabakada oynamışsa dinlenmesini ekstra ve motivasyonunu üst düzeye çekmeye gayret gösterecek. Böyle bir ara bize ters geliyor. Milli takıma oyuncu gönderen takımların yaşadığı benzer sorunları biz de yaşıyoruz ki, 9 oyuncu az bir sayı değil. Bir taraftan gurur yaşarken bir taraftan bu tarz sorunlar yaşıyoruz. Bunun da son derece anlayışla karşılanması gerekir diye düşünüyorum. Oyuncularımızın biraz daha özverisine ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Büyük hedefler koymak için gerçeklerin hedefle örtüşmesi lazım"

Erzurumspor beraberliği sonrası camiada bir karamsarlık havası oluştuğuna dair bir soruyu da cevaplandıran Karaman şunları söyledi:

"Bizim söylemlerimizin gerçekle örtüşmesi lazım. Trabzonspor sezona başlarken nasıl başladığını en iyi bilen basın mensupları olarak sizlersiniz. Biz burada kadro içerisinde kullandığımız 7 oyuncuyu kampımıza götürememişsek hatta bunlardan 3 tanesini ligin 2-3.haftasında kadromuza katmışsak bir şeyleri konuşurken gerçekle örtüşmesi lazım. Bu şu demek değildir, 'oynadığımız müsabakalarda hedefimiz yok, hedeften uzağız'asla. Ben her daim dile getiriyorum; Hangi müsabakayı oynarsak oynayalım kazanmak için oynuyoruz. Ama büyük hedefleri koyabilmek için de öncelikle sizlerin bu hedefleri inandırıcı bulmanız lazım. Ortaya çıkan gerçeklerin bu hedefle örtüşmesi lazım. Bunun için plan-programlı bir hazırlık ve özveri gerekir."

"Her gelenin istediğini aldığı yapıdan kurtulmalıyız"

Ünal Karaman, farklı yönetimlerin istediği oyuncuyu alma durumunun kendi düşüncesiyle örtüşmediğini söyleyerek, "Trabzonspor Başkanlık ve yönetim kurulu, sportif direktörü değişiyor beğendikleri futbolcuyu alıyor.Teknik kadro geliyor, 'bu futbolcuyu alırsan şampiyon oluruz' diyor. Böyle bir yapılanma maalesef büyük hedeflerin gerçekliği ile örtüşmüyor, en azından benim düşüncemle örtüşmüyor" ifadelerine yer verdi.

"Teslimiyetimiz yok, her maçı kazanmak için oynuyoruz"

Karaman, asla teslimiyetçi olmadıklarını belirterek, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Evet biz tahribatlı, zor bir kadroyla başladık. Hala normale döndürülmeye çalışan yakın zamana kadar çok farklı transferlerle bir noktanın içine tutunmuş oyuncu kadrosuyla beraber çalışıyoruz. Bu eksikler bizim saha içerisine eksik bakmamızı gerektirecek konular değil. Ama bir şeyleri konuşurken de gerçekçi olmakta fayda var. Evet teslimiyetimiz yok, her maçımızı kazanma adına oynuyoruz."

"Olcay da dahil hiçbir oyuncumla sorunum yok"

Teknik Direktör Karaman, kendisinin hiçbir oyuncuyla sorunu olmadığını belirterek, "Onazi ile de ne maçtan sonra ne maçın devre arasında en ufak bir sorunum olmadı. Onazi aksine son derece sevdiğim, onun da beni sevip saygı duyduğunu bildiğim bir oyuncu. Biz onların büyüğüyüz. Biz onlara kızacağız, bağıracağız, oyundan çıkartacağız, oynatmayacağız. Yani her oyundan çıkardığım benimle tartışacaksa o zaman bu işi yapmamızın manası yok. Sezon başından itibaren, bir tane oyuncumla en ufak bir sorunum olmadı. Kadroya almadığım dönem içerisindeki Olcay Şahan da buna dahil" diye konuştu.

"İsterim ki oyuncularımı ipek kozanın içerisinde zarar görmemeleri için çaba göstereyim"

Takımda bazı oyunculardan daha fazla beklentileri olduğuna değinen Teknik Direktör Karaman, "Biz kontenjan oyuncularımızı ve yerli oyuncularımız da dahil bizim görevimiz onların performansını üst seviyeye çıkarmak. Biz profesyonel manada onların hocalarıyız. Ama diğer manada, onlara kızsam bağırsam, antrenmanda acımasız olsam da isterim ki onları pamuğa sarayım, ipek kozanın içerisinde zarar görmemeleri için çaba göstereyim. Benimle hayatlarında belki yaşadıkları dönem içerisinde kısmı acı, kısmi zorluk, yorgunluk olabilir. Ama bütün bunların hepsi onların en üst seviyeye çıkmalarına motivasyon ve konsantrasyonları ile futbol yaşantılarını üst seviyeye çıkmaları için olacaktır. Kontenjan ve yerli oyuncularımız da dahil olmak üzere bazı beklentiler içinde olduğumuz oyuncular var. Ekstra konsantrasyon ve motivasyonla performansı üst seviyeye çıkarması için beklentimiz olan oyuncularımız var. Zaman içerisinde bu katılımı biraz daha farklı bir şekilde bize hissettireceklerdir" dedi.

"Oyuncu üzerinden yapılan her eleştiriye saygı duyuyorum"

Yusuf Yazıcı'nın Erzurumspor maçında oyunun 89. dakikasında oyuna alınmasının eleştirilmesine ilişkin bir soruyu da cevaplayan Karaman, "Oyuncu üzerinden yapılan her türlü eleştiriye saygı duyuyorum. Kim hangi eleştiriyi yapmışsa haklıdır diyorum. Benim bu kadro içerisinde bulunan bütün oyuncularımın forma giyme hakkı ve şansı var. Bir oyuncu üzerinden eleştiri yapılıyorsa bu Abdülkadir Parmak, Murat da Hüseyin olabilir, yapılan eleştiriye sonsuz saygı duyuyorum. Ama ben devrede iki oyuncu değiştirmişsem, saha içinde iki oyuncumun ufak tefek ağrıları varsa siz hoca iseniz 70. dakikada 3. oyuncu değişiklik hakkını kullanmazsınız. Çünkü ben öyle dirençli bir takıma karşı son 15 - 20 dakika 1 kişi eksik oynamayı göze alamadım. Ayrıca o insanların gördüğünü ben de görebiliyorum. Son dakika bu riski alırken de Yusuf'un girdiği anda üç top kaybı üst üste yapacağı yerde belki 3 tane isabetli şutla sonuç üretebilir tarzda bir beklenti içerisinde olduğumu hatırlatmak istiyorum. Ben o insanlara saygı gösterirken insanların da benim oyuncu tercihime saygı göstermelerini bekliyorum. Çünkü o çok sığ kalan bir eleştiri" ifadelerini kullandı

"Ayakları yere sağlam basan bir Trabzonspor"

Lig'de en çok ikili mücadeleye girmeye çalışan takım görüntüsünü Trabzonspor'un verdiğini söyleyen Karaman, "Ama en kötü istatistik çıkartan da biziz. 30 yaş üstü tecrübeye ulaşmış bir kadroya siz, 30 yaşından sonra ikili mücadelelerde sert, agresif, darbeli mücadelelelerde benimsetmekte zorlanabilirsiniz. Zaman zaman büyüttüğünüz çocuklarınıza dahi bir çok şeyi vermekte zorlanabilirsiniz. Bazı handikaplarımızın olabileceği normal karşılanmalı. Haddimizi bilerek gideceğimiz nokta içerisinde en az hasarla gidip sorunları çözme noktası içerisinde güç birliği oluşturup, biz ve yönetim dahili olaylara bu açıdan bakıp değerlendirdiğimiz anda Trabzonspor gerçekleri ile daha çok örtüşür, daha ayakları yere sağlam basan bir Trabzonspor oluruz zaman içerisinde" dedi.

"Galatasaray maçı sonrası telefonumu kapattım"

Ligin en iyi istatistiklerini sahip bir takım olduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Lig başından beri oynanan müsabakaları değerlendirdiğimizde son maçı katmadığımız anda belki de ligin en fazla iyi oynayan takımlarından biriyiz. En çok isabetli, en çok dikine pas yapan takımız. Bu gerçekleri yok sayamam ki, bir en her şey bitmiş, Nuh Tufanı kopmuş. Ortalık facia. Bizim nerelerden geldiğimiz unutuluyor. Ben gerçekleri bilirim, ben gerçeklerle yüzleşirim. Ben geldiğim noktayı bilirim. Bir anda iyi bir maç oymayıp kendimizi kaf dağına çıkartmayız. Galatasaray maçından sonra da söyledim. Benim telefonuma 750 tane övgü dolu mesaj geldi ve yıllarca kullandığım telefonumu kapattım, hiç açmadım. Ayaklarım yere bassın kibre düşmeyeyim diye. Biz futbolun gerçeğini de biliyoruz. Herkes gerçeklerle yüzleşsin. Erzurum maçını kötü oynadık, bu bizim için handikap, biz bunun çözümünü bulmaya çalışırız ama yine bunlarla bulacağız. O oynamadı, bu oynamadı eleştirileri sonuna kadar haklı. Çünkü ben de düşünüyorum. Sabahlara kadar kadro kurup çıkarıyorum. Dolayısıyla oyuncu üzerinden yapılan her türlü eleştiriye sonsuz saygılıyım ama lütfen bizim de harcadığımız zamana ve emeğe lütfen saygı. Bu saygı karşılıklı olsun sadece bizde kalmasın. Eleştiri olsun ama bizim dünyamızdan da bakılsın. Milli Takım'a gönderdiğin oyuncu, "Hocam ayaklarımı kaldıramıyorum, çok yorgun hissediorum kendimi' derse ne diyebilirim. Bazı çözemediğimiz noktalar var. Bu dağılmadan biz de muzdaribiz. Alanya maçında da yaşadık bunu. O kadar detayla uğraşıyoruz ki vücuttaki yağ oranını, kilo oranını ölçüyoruz. Benim de beklentilerim, kırgınlıklarım oluyor hem insan hem hoca olarak. Profesyonelliği bir kenara bırakın abi olarak beklentilerim oluyor. Motivasyonlarını daha güçlü tutacak eylemlerin içerisinde oluyoruz. Biz profesyonel olabiliriz ama insanız, insan olarak futbolculardan beklentilerim var" şeklinde konuştu.