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03 Temmuz 2018 22:19

Ünal Karaman oyuncularının gayretinden memnun

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’de sürdüren Trabzonspor kondisyon ve pas ağırılklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Ünal Karaman oyuncularının gayretinden memnun

03 Temmuz 2018 22:19

Oyuncuların gayretinden oldukça memnun olduğu gözlenen Teknik Direktör Ünal Karaman’ın sık sık ‘aferin’ ve ’bravo‘ diyerek oyuncularını kutladığı gözlendi.


Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren Trabzonspor günün ilk antrenmanını salonda çalışarak geçirdi. Basına açık olan günün ikinci antrenmanı ise Slovenya Futbol Federasyonu’na ait tesislerde Ünal Karaman nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana izinli olan Onazi katılmadı. Nijeryalı oyuncunun ikinci etap kampına katılacağı belirtildi. İzinsiz olarak kampa gelmeyen Esteban Alvarado ile sakatlıkları nedeniyle tedavileri yapılan Batuhan ve Castillo’nun yanı sıra Sosa, Burak Yılmaz ve Kamil Ahmet Çörekçi salonda çalıştı. Önceki gün yapılan antrenmanda sol ayağına takım arkadaşının basması sonucu sakatlanan Castillo’nun MR’ının çekildiği ve bir süre dinlenmesinin gerekeceği ifade edildi.



Karaman oyuncularının gayretinden memnun


Ünal Karaman antrenman temposunun her geçen gün artmasından memnun kalırken, oyuncularının da daha fazla hırslanması konusunda uyarılarda bulundu. Oyuncuların gayretinden oldukça memnun olduğu gözlenen Karaman, sık sık oyuncularına yönelik ‘aferin’ ve ’bravo’ diyerek onları daha çok hırslandırmaya çalıştı.




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