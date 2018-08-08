Ünal Karaman: "Rakibe düşünmesi için zaman vermeyeceğiz"

Karaman, 1 bölgede rakibe düşünmesi için alan bırakmamaları gerektiğini belirterek, top rakibe geçtiği andan itibaren hücumcunun en iyi savunmacıyım diyerek hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Spor Toto Süper Ligde 12 Ağustos Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde sabah saat 10.00’da yapılan antrenmanda koşu ve pas çalışması yapıldı. İkinci bölümde ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren Trabzonspor, çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Yapılan taktik ağırlıklı çalışmada ise teknik direktör Ünal Karaman oyuncularını sık sık uyardığı gözlendi.Karaman, sahada oyuncularından isteklerini uygulamalı olarak gösterirken, zaman zaman oyunu keserek uyarılarda bulundu. Genç teknik adam, oyuncularına, rakibe geçiş imkanı vermemeleri gerektiğini vurgulayarak, uygun buldukları anda müdahale yapmaları gerektiğini belirtti. 1 bölgede rakibe düşünmeleri için zaman vermemeleri gerektiğini anlatan Karaman, "Rakibe düşünmeleri için alan bırakırsak pozisyon kalemizde tehlike olur. Rakibin geçişine izin vermeyeceğiz. Top rakibe geçtiği anda hucumcu en iyi savunmacıyım diyerek hareket edecek" açıklamasını yaptı.

Tedavileri süren Vahid Amiri ve Hossein katılmazken, Onur, Novak ve Burak Yılmaz ise takımdan ayrı olarak çalıştı.

1461 Trabzon’a gönderildiler

Trabzonspor ile sezon başı kampını Slovenya’da geçiren Furkan, Bahadır Güngördü, Alihan Tuncer, Ahmet Hakan Sevinç ve Yüksel Şiman 1461 Trabzon’a gönderildiler. Bu oyuncuların durumuyla ilgili kararı ise 1461 Trabzon teknik heyeti verecek.