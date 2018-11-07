Ünal Karaman, takım arkadaşlarını solladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili takımda teknik direktörlük yapan eski takım arkadaşları Hami Mandıralı, Tolunay Kafkas ve Shota Arveladze'yi geride bıraktı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bursaspor maçıyla birlikte bordo-mavili takımın başında çalıştırıcı olarak 12. maçına çıktı. 2009-2010 sezonunda yaşanan teknik adam değişikliği sonrası 1 maç takımı çalıştıran Karaman, söz konusu dönemde Eskişehirspor'u 2-1 yenmişti. Karaman, bordo-mavili takımın başında çıktığı 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti ve 19 puan toplayarak 1.58 puan ortalaması yakaladı.

Ünal Karaman, 1995-96 sezonunda Trabzonspor kadrosunda mücadele eden Hami Mandıralı, Tolunay Kafkas ve Shota Arveladze gibi isimleri geride bıraktı. Karaman, kendisi gibi bordo-mavili takımda futbolcu olarak görev yapan ve daha sonra teknik adamlık yapan eski takım arkadaşlarından Hami Mandıralı, 2013-14 ve 2015-16 sezonları olmak üzere toplam 29 lig maçında takımın başında sahaya çıktı. Söz konusu maçlarda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti. 40 toplayarak 1.38 puan ortalaması yakaladı.

Karaman'ın diğer takım arkadaşı Tolunay Kafkas ise görev yaptığı 15 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. 22 puan toplayarak 1.47 puan ortalaması yakaladı. Shota Arveladze de 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Görevde kaldığı söz konusu dönem içinde 14 puan toplayarak 1.27 puan ortalaması yakaladı.