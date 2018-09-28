Üniversite öğrencilerinden yerli ‘su altı drone'u

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Creatiny Grubu, yerli üretim "su altı drone"u geliştirdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) 2 yıldır faaliyet gösteren ve Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ile Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği öğrencilerinden oluşan 6 kişilik Creatiny Grubu, tamamen yerli su altı drone'nu geliştirdi. Suyun 20 metre derinliğine kadar görüntü veren su altı drone'u İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Teknofest'e insansız su altı sistemleri kategorisinde birinciliği elde etti.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Gemi Hidrokekaniği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emre Peşman, takımın 2 yıldır faaliyet gösterdiğini belirterek, "Kuruluş amacımız su altında kullanabilecek araçları öğretmek için kurulduk. 2 yıldır çeşitli yarışmalara katılıyoruz. Katıldığımız bir yarışmada 4.'cü olduk. Sonra kendimizi geliştirmeye başladık. En son Teknofest yarışmasında birinciliği almayı başardık. Daha da gelişmeyi hedefliyoruz. Savunma Sanayi Müsteşarlığının yarışı var, ona da katılmayı planlıyoruz" dedi.

Creatiny Grubu Kaptanı Kaan Öztürk ise, Deniz Bilimleri Fakültesinde akademisyen olan abisinin yönlendirmesiyle bu alana yöneldiklerini belirterek, "Orada hocalarımızdan öğrendiğimiz detaylı teknik bilgilerden sonra böyle bir araç geliştirdik. Ben ilk bu işe başladığımda bu kadar bilgili değildim. Ama şuan takım arkadaşlarımla beraber kendimizi geliştirdik. Su altı araçları, su sızdırmazlığı konusunda iyi bir noktaya geldik. Bu araçta onun bir ürünü olarak burada. Başından beri amacımız çok fazla maliyet çıkarmadan bir şeyler üretmekti. Sağ olsun jürilerimiz çok beğendi, bize birincilik ödülünü verdiler" ifadelerini kullandı.

"Büyük emek verdik"

Projeye büyük emek verdiklerini belirten Öztürk, "Onun için böyle bir sonuç bekliyorduk. Diğer takımlar olumsuzluklar yaşadı. Çok iyi zamanlama yapamadılar. Bizim aracımız hem tasarım olarak basitti, hem de en iyi performansı sergiledi. Sanırım bu sayede ödülü almaya hak kazandık. Teçhizat olarak çok üst seviye bir araç değil. Ama genel anlamda diğer takımları geride bıraktı ve birinci olduk" dedi.

"Bin liraya mal ettik, 30 bin lira kazandık"

Aracın kendilerine bin TL gibi bir rakama mal olduğunu anlatan Öztürk, "Aldığımız ödüle göre kar oranı çok yüksek oldu. Bu araçta öğrendiğimiz çok fazla şey oldu. Çok fazla sorun yaşadık. Cihazımız halen çok güzel yüzüyor. Yarışma bittikten sonra bozulacak mı diye saatlerce test ettik. Cihaza çok güveniyorum, bunun üstüne geliştirme yapabiliriz. Diğer yarışmalar için farklı bir yapıda bir araçta tasarlayabiliriz. Normalde uçan droneler var. Bunları herkes oyuncak gibi kullanıyor. Çok devasa bir kullanım alanı var. Ben başlangıçta bunu bir amaç için üretelim demedim, biz üretelim sonra insanlar ne yapmak istiyorsa bununla onu gerçekleştirebilir diye düşündüm. O amaçla girdim bu işe. İnşallah herkesin işine yarar" diye konuştu.