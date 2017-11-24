Üniversitelerinin kampüsü için hareket geçtiler

Yaklaşık 60 öğrenci ve 20 öğretim üyesinin hazırladığı projede özellikle spor ve gezinti yolu olarak düşünülen güzergâhta çevreyle dost ve tamamen doğal yöntemlerle üretilen elektrikle aydınlanma, elektrikli taşıma araçlarının motor şarjı, oturma grupları, park alanları ve o çevrede bulunan diğer canlıların yaşam alanları da düşünülmüş.

Projenin yürütücüsü Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Çiçek Kurdoğlu, projenin kampüs alanını içerdiğini belirterek kampüslerin küçük kent modelleri olduğunu hatırlattı. Kurdoğlu, “Projemiz 1-2 yıl öncesine dayanıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi çok özel bir kampüs. Kampüste yer alan öğrencilerimiz, akademik personelin ihtiyacıydı bu. Kampüste yeşil alanlarda etkinlik yapmak istiyorlardı. Kampüsümüz büyüdü son günlerde araç sayısı çok arttı. Yaya ve bisiklet kullanımı konusunda sorunlar yaşanıyor. Bisiklet yolları yok, yeşil alandan daha çok faydalanmak istiyorlar. Bu noktada Peyzaj Mimarlığı Bölümü olarak böyle bir inisiyatif aldık. Kampüsümüzde yaya ve bisikletliler için KTÜ bisiklet kulübü de projemize dahil oldu. Güzergahlar oluşturduk. Daha çok araçtan arındırılmış yollarda. Bu güzergahlarda yaya ve bisikletlilere uygun donatılar tasarlamak istedik. Yeşil yol teması parçalanmış yeşil alanları birbirine bağlayan yaya ve bisiklet kullanımına alternatif ulaşıma imkân sunan yolları ifade eder. Bunu kampüs genelinde değerlendirdik. Kampüsler küçük kent modelleridir. Sınırları tanımlı kapalılığı sağlanmış korunaklı mekanlardır. Workshop kapsamında tasarlanan donatı takımında kent ile bağlantıyı koparmadan güncel ve modern yapılarda yeşil kampüs oluşumunu destekleyen konsepte göre tasarlanmıştır. Biz kentlerimizde böyle yaya ve bisiklet kullanımına uygun yeşil güzergâhlar istiyoruz” dedi.

KTÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Elif Bayramoğlu da projede kampüsteki canlıları unutmadıklarını belirterek “Donatımızda enerjiyi etkin olarak kullanmayı düşündük. Onun için güneş paneli ürettik. Kampüsümüzdeki canlıları da bu işe kattık. Kediler, köpekler, kuşlar içinde yeni yerler tasarladık. Aynı zamanda bisiklet kullanıcıları için mekanlar tasarladık” diye konuştu.