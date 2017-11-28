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28 Kasım 2017 23:45

Uyuyan çocuklarını araçta bırakan çift kısa süreli panik yaşattı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde aldıkları ürünü değiştirmek için mağazaya giden çift, uyuyan çocuklarını uyandırmayıp araçta bırakınca kısa süreli panik yaşandı.

Uyuyan çocuklarını araçta bırakan çift kısa süreli panik yaşattı

28 Kasım 2017 23:45


Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi’nde meydana gelen olayda, daha önce aldıkları bir ürünü değiştirmek için mağazaya giren çift, uyuyan çocuklarını otomobilde bıraktı. Çocuğun şoför koltuğunda uyuduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar aracın etrafında çocuğun anne babasına rastlayamayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, aracın sahibine ulaşmaya çalıştı. Aileye ulaşamayan polis aracın camını kıracağı sırada aile aracın yanına gelerek, çocukları henüz yeni uykuya daldığı için uyandırmadıklarını, işleri kısa süreceğinden uyur vaziyette aracın içerisine bıraktıklarını dile getirdi.




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