Uzakdoğu'dan Trabzon'a ilgi

Güney Koreli turizm seyahat acenteleri ve yazarlardan oluşan tanıtım grubu, Trabzon'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Geçtiğimiz günlerde Trabzon'a gelen Güney Koreli turizm seyahat acenteleri ve yazarlardan oluşan tanıtım grubu, özellikle tarihi ve turistik yerleri geziyor. Son olarak restorasyon nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nı gezen Güney Koreli turizmcilere eşlik eden Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, “Trabzonumuzun etkin tanıtımını yapmak, hem turist çeşitliliğini hem de turist potansiyelini artırmak için değişik ülkelerden Fam Trip kapsamında bloggerlar, acenteciler ve operatörleri ağırlayarak şehrimizin destinasyonlarını gezdirdik tanıtımını yaptık. 2019 sezonuna yapacağımız hazırlık çalışmalarından ilki olan misafirlerimizi Güney Kore'den ağırladık. Bu kapsamda ilerleyen günlerde ve aylarda turizm paydaşlarımızla birlikte hem tanıtım hem Fam Trip, Road Show, Fuar, B2B gibi çalışmalarla birlikte sezon hazırlıklarımız sürecek” ifadelerini kullandı.