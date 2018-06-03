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03 Haziran 2018 09:44

Uzman Çavuş Akbulut’un oğlu da yaşam mücadelesini kaybetti

Trabzon’un Vakıfkebir ilçesinde 8 Mayıs 2018 günü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Ali Akulut’un aynı kazada ağır yaralanan oğlu Muhammet Alperen Akbulut da Trabzon’da tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.

Uzman Çavuş Akbulut’un oğlu da yaşam mücadelesini kaybetti

03 Haziran 2018 09:44


Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Uzman Çavuş Ali Akbulut yönetimindeki 06 ZA 152 plakalı özel otomobil, önünde gitmekte olan Hasan T. yönetimindeki 61 K 5781 plakalı kum kamyonuna arakadan çarpmıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Giresun’un Bulancak ilçesindeki Jandarma Özel Harekat Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) mensubu Uzman Çavuş Ali Akbulut (30) hayatını kaybederken, aynı araçtaki oğlu Muhammet Alperen Akbulut (8) ise ağır yaralanmıştı. Oğlunu hastaneye tedaviye götürmek için yola çıktığı öğrenilen Ali Akbulut’un ardından 8 Mayıs’tan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi gören oğlu da hayatını kaybederken, silah arkadaşları Alperen’i Kırıkkale’ye götürerek babasının yanında toprağa verdi.




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