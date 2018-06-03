Uzman Çavuş Akbulut’un oğlu da yaşam mücadelesini kaybetti

Giresun istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Uzman Çavuş Ali Akbulut yönetimindeki 06 ZA 152 plakalı özel otomobil, önünde gitmekte olan Hasan T. yönetimindeki 61 K 5781 plakalı kum kamyonuna arakadan çarpmıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Giresun’un Bulancak ilçesindeki Jandarma Özel Harekat Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) mensubu Uzman Çavuş Ali Akbulut (30) hayatını kaybederken, aynı araçtaki oğlu Muhammet Alperen Akbulut (8) ise ağır yaralanmıştı. Oğlunu hastaneye tedaviye götürmek için yola çıktığı öğrenilen Ali Akbulut’un ardından 8 Mayıs’tan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi gören oğlu da hayatını kaybederken, silah arkadaşları Alperen’i Kırıkkale’ye götürerek babasının yanında toprağa verdi.