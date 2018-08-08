Uzmanlar yıldırımlı havalarda yapılması gerekenleri anlattı

Son günlerde yıldırım çarpması sonucu ölümlerin arttığına dikkat çeken Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, “Araştırma maksatlı veya öğrenci uygulamaları kapsamında sürekli arazide olmamız münasebetiyle, karşılaşabileceğimiz en büyük tehlikelerle ilgili olarak bizlere en çok Ayı, Kurt gibi yırtıcı hayvanlarla ilgili sorular sorulmaktadır. Bu sorulara cevaben, biz zaten yırtıcı hayvanları arıyoruz. Arazide en tedirgin olduğumuz tehlikeler; yıldırım, çığ, sel, kaya yuvarlanması, taş düşmesi ve heyelan gibi doğa olaylarıdır” dedi.

Açık alanda yıldırımdan korunmanın zor olduğunu belirten Prof. Dr. Başkaya, “Ülkemizdeki yıllık ortalama yıldırımlı, fırtınalı gün sayısı yöreden yöreye 5-32 gün arasında değişmektedir. Yapıları yıldırımdan korumak için yapılması gerekenleri yapabiliriz veya binalarda yıldırımlı fırtınalarda çeşitli tedbirler alarak korunmaya çalışabiliriz. Ancak, açık alanda yıldırımdan korunmak oldukça zordur. Fırtınalı, yıldırım kokan bir havada öncelikle bisiklet, motosiklet veya üzeri açık araçlar sürmemeli, yürümemeli, koşmamalı, yüzmemeli, su sporu yapmamalı, atlı sporlar yapmamalı, bot, kano veya kayıkta olmamaya çalışmalıyız. Üzeri kapalı bir otomobilde veya ev gibi korunaklı yapılarda olmaya çalışmalıyız. Araç içinde isek ellerimizi veya vücudumuzun herhangi bir kısmını aracın metal kısımlarına değdirmeden oturmalıyız, aracın radyo veya GPS sistemini ve cep telefonumuzu kapatmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Yıldırım alandaki en yüksek cisme çarpacağı için arazinin tepe noktalarında bulunmamalıyız”

"Çoban, asker, çiftçi, balıkçı, tarım veya orman işçisi gibi açık alanda bulunma ihtimali yüksek bir kişi olmamız halinde dikkat etmemiz gereken bazı temel kurallar vardır" diyen Başkaya, “Açık alan ve tepelerde bulunmamalıyız. Yıldırım alandaki en yüksek cisme çarpacağı için çıplak alanlarda veya arazinin tepe noktalarında bulunmamalıyız. Ağaç altı, direk altı ve metal çitlerden uzak durmalıyız. Çıplak bir alanda bulunan ağaç altında veya yakınında durmamalıyız. Eğer birçok ağaçla kaplı büyük bir ormandaysak en azından ağaç gövdelerinden uzakta olmalıyız. Şemsiye, etraftaki en yüksek cisme ise riski daha da artıracaktır. Özellikle bu havalarda metal şemsiyeler kullanmamalıyız. Her türlü metal çitler veya boru hatları gibi metal nesnelerden uzak durmalıyız” diye konuştu.

"Üzerimizdeki tüm metal eşyalardan kurtulmalıyız"

Yıldırımdan korunmak için doğa severlere de tavsiyelerde bulunan Başkaya, ”Çadır kurarken çıplak bir alandaki ağaç altında veya yakınında, en uzun boylu ağacın altında, metal çitlerin yakınında veya arazinin tepe noktalarında çadır kurmamalıyız. Yıldırımlı bir hava tam üzerimizden geçerken veya ciddi bir fırtınalı havaya açıkta yakalanmışsak öncelikle üzerimizdeki radyo, telefon ve telsiz gibi cihazlarımızı derhal kapatmalıyız ve hızlı bir şekilde bu metal eşyalardan kurtulmalıyız. Silah, mermi, bıçak, cep telefonu, radyo, telsiz, dürbün, metal tokalı kemer gibi eşyaları hızla çıkartarak en az 30 metre kadar uzakta bir yere bırakmalıyız. Artık zamanımız kalmamış ise daha güvenli diyerek bir yerlere koşmamalı, hatta yürümemeliyiz. Ayrıca, ağaçlardan, buz tutmuş su yüzeylerinden ve etraftaki tepeciklerden uzakta, hedef küçültecek şekilde ayaklarımızı birleştirerek, yerle teması azaltacak şekilde, yere oturmadan çömelmeliyiz. Bu durumlarda kısmen veya boylu boyunca yere yatılmamalıdır” şeklinde konuştu.

Askeri birlik, yürüyüşçü, dağcı veya kampçı gibi kalabalık gruplarda kişilerin en az 30 metre arayla yürümeleri gerektiğini söyleyen Şağdan Başkaya, “Kayık veya botta bulunanlar, balıkçılar, su sporu yapan kişilerin kayık veya botlarını terk ederek su yüzeyinden uzaklaşma ve karaya çıkma şansları yok ise oldukları yerde demir atarak durmalı ve hedef küçülterek fırtınanın geçmesini beklemelidirler. Her şeyden önemlisi, son yıldırımın üzerinden en az yarım saat geçmeden her şey normale dönmüş gibi faaliyetlerimize geri dönmemeliyiz ve en az yarım saat beklemeliyiz” şeklinde konuştu.