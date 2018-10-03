Uzugöl sessizliğe büründü

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de Ekim ayının gelmesiyle birlikte ziyaretçi sayısında belirgin bir azalma yaşanıyor.

Son 15 yılın en verimli yaz turizm sezonunu yaşayan Uzungöl bu günlerde sessiz görüntüsü ile dikkat çekiyor. Özellikle Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de yaz sezonunda turistik tesislerin doluluk oranı yüzde 100'lere ulaşırken, bugünlerde ise bu oran yüzde 20'lere geriledi.

Uzungöl'deki otel işletmecilerinden Süleyman Sezgin, Uzungöl'ün artık Sonbahar sessizliğine büründüğünü söyledi. Sezgin, “Bu sezon ciddi bir turizm potansiyeli vardı. İşletmeciler olarak geçtiğimiz sezondan oldukça memnunuz. Ortadoğu'dan gelen misafirler oldukça fazlaydı. Uzungöl bu sezon son yılların en yoğun dönemini yaşadı. Bu sezon son 10-15 yılın en yoğun sezonu diyebiliriz. Artık yaz sezonun sonu geldi, geri dönüşler başladı. Uzungöl şu an Sonbahar sessizliğine büründü diyebiliriz. Şu an otellerin doluluk oranı yüzde 20-30'larda” dedi.

Esnaflardan Ali İhsan Şahin ise bu sezon Uzungöl esnafının en verimli yılı olduğunu belirterek “Sezonumuz yavaş yavaş değil de hızlı bir şekilde son buldu. Yaklaşık 2 haftadır çok sakinleşti. Gelen giden oluyor, hafta sonları artık yöre insanı geliyor. Bu sene, önceki sezonlara göre çok daha üzerine koyarak gittiğini söyleyebiliriz. Bu sezon Uzungöl turizmde 'zirveyi yaşadı' diyebiliriz. Genel anlamda çok iyiydi. Uzungöl'e gelen 100 kişiden 60'ını arap turistler oluşturdu. Körfez ülkelerinden gelenler doğa açısından çok memnunlar ancak zaman zaman fiyat açısından şikayetçiler. Uzungöl'den memnun bir şekilde ayrıldıklarını düşünüyoruz. Bu mevsimde artık pek gelen olmaz önümüzdeki sezona bakacağız” diye konuştu.

Uzungöl'de altyapı atağı

Öte yandan Uzungöl'de sona eren turizm yoğunluğunun ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi bölgede alt yapı çalışmalarına hız verdi. Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Uzungöl'de turizm sezonunun sona ermesi ile başladığı içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarını sürdürürken, Uzungöl Mahallesi İçme Suyu-Kanalizasyon-Yağmur Suyu İnşaatı kapsamında 7 bin metre isale ve şebeke hattı inşa ediliyor. 4 bin metre kanalizasyon hattı ve 70 adet muayene rögarının inşa edileceği proje kapsamında mevcut terfi merkezi de iyileştirilecek. Ayrıca çalışma kapsamında 4 bin metre yağmur suyu hattı ile 200 adet muayene bacası ve 400 adet yağmur suyu toplama ızgarası inşası gerçekleştirilecek.