Uzungöl dağlarında 1 Ekim’de Dağ ve Yol Bisikleti Yarışları yapılacak

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl ile Demirkapı arasında 1 Ekim 2017 tarihinde ülkemizin birbirinden önemli bisikletçilerin de katılacağı 19 yaş üzeri Elit Erkekler ve 35 yaş üstü Masterlar Kategorilerinde Dağ Bisikleti Maraton Yarışları yapılacak. Aynı tarihte ayrıca, Çaykara ile Uzungöl karayolu üzerinde de 2001 ve 2004 yaşları arası Yıldız Erkekler Yol Bisikleti Tırmanış yarışması da düzenlenecek.

Bisiklet İl Temsilcisi Tarkan Kalaycıoğlu ve antrenör Behçet Usta ile Çaykara’ya giden Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Yusuf Çebi, Kaymakam İhsan Ayrancı ve Belediye Başkanı Hanefi Tok ile bir araya geldi, yarışlarla ilgili planlamaları masaya yatırdı. Kaymakam Ayrancı, “Turizmdeki hareketliliğin azaldığı bir dönemde burada pedalların çevrilmesini çok önemsiyoruz” derken, Başkan Tok da, “Bu yarışların ileriki yıllarda geleneksel hale getirilerek uluslararası platforma taşınması için herkes elinden düşen gayreti gösterecektir” dedi.

Toplam 15 bin 500 TL para ödüllü dağ yarışları kayıtlarının 29 Eylül tarihine kadar devam edeceği belirtilirken, il dışından yarışlara katılacak sporcuların konaklama ve yemeklerinin organizasyon komitesince karşılanacağı açıklandı. Katılımın büyük olması beklenen yarışmalarda ilk üçe giren sporculara Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce ayrıca kupa, madalya ve başarı belgesi verilecek. Pazar Yıldız erkekler Yol Tırmanış yarışında 20 kilometre, Elit/ Master Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’nda ise bisikletçiler 45 kilometrelik yolda pedal çevirecek.