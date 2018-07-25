Uzungöl ‘Teleferik’ projesinde ilk adım atıldı

2018 yılının Aralık ayında misafirlerini taşımaya başlayacak olan teleferik projesi 3 bin 540 metre uzunluğunda olacak.

Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve 40 yıl önce bir mısır tarlasını andıran ancak bugün dünyaca bir ünlü turizm merkezi haline gelen Uzungöl’de 2013 yılında projesi hazırlanan ancak aradan geçen 5 yıl boyunca yapımına ‘hayal’ gözüyle bakılan teleferik projesinde ilk adım atıldı. Ana istasyonu Kaçkar Dağları’nın eteklerinde olan teleferik projesinde direklerin olacağı bölgelerde ağaç kesimi tamamlandı. 3 bin 540 metre uzunluğundaki teleferikte ormana zarar vermemek için 55 tane ağaç kesilirken, direklerin dikileceği alanlarda kazma işlemlerine başlandı. 2018 yılının Aralık ayında misafirlerini taşıması hedeflenen teleferikte 10 kişilik 40 vagon olacak.

Uzungöl’de yapımı süren teleferik projesinin ortaklarından Şükrü Fettahoğlu, 2013 yılında projeye başladıklarını, 2017 yılında ise projeyi onaylattıklarını dile getirerek, Aralık ayının sonuna kadar 2 istasyonu faaliyeti geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Fettahoğlu, “2013 yılında eski Valimiz rahmetli Recep Kızılcık’ın teşebbüsleriyle bu işe başladık. 14 Şubat 2017 tarihinde bütün profesörleri tamamladık ve projemizi onaylattık. Direklerin geçeceği alandaki ağaçların kesim işlemleri tamamlandı. Kazı çalışmaları yapılıyor. Direkleri diktikten sonra Aralık sonuna kadar 2 istasyonu faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Bu 2 istasyon arasındaki mesafe ise 2,5 km olacak. Sonrasında kuracağımız 3. istasyonla birlikte toplam mesafe 3 bin 540 metre olacak. Yani Karadeniz’in şuandaki en uzun mesafeli teleferiğidir. Yaklaşık maliyeti 300 milyon TL civarında olacak” dedi.

“Bin 550 rakımdan başlıyor 2 bin 450 rakımda bitiyor”

5 yıl boyunca bürokratik engellere takıldıklarını vurgulayan Fettahoğlu, “Bu teleferiği 12 ay çalıştırmayı hedefliyoruz. Uzungöl 3 ay çalışan bir turizm beldesi. Bunu biz 12 aya yaymak için bu teşebbüslerinde bulunduk. Biz bu yolda bürokrasiden çok çektik. 3 istasyonu ve güzergahını 59 bin 800 metrekarelik alanı 29 yıllığına milli parklardan kiraladık. Fakat 29 yıllığına kiralamamıza rağmen ancak 4 yılda ruhsat alabildik. Bürokratik engellere rağmen bugünlere geldik. Ana istasyonumuzda 12 dönümlük bir alanımız var. 2 bin metrekarelik kapalı hizmet alanları olacak. Teleferiği Aralık ayında bitirmeyi hedefliyoruz. 2019 bahar aylarında üçüncü istasyonumuzu tamamlamış olacağız. 10 kişilik 40 tane vagon olacak. Gelen ziyaretçiler Uzungöl’ü buradan seyredecek” şeklinde konuştu.

“Teleferik projesinde 55 tane ağaç kesildi”

Teleferikteki en yüksek direğin 65 metre olduğunu kaydeden Fettahoğlu, “Ormana zarar vermeyelim diye aradan koridor açmak yerine sadece direklerin olacağı yerlerde ağaç kesimi yaptık. Gelen ziyaretçiler teleferiğe bindiği zaman Haldizen Vadisini ve Uzungöl havzasını görmesi lazım. Bizim en küçük direğimiz 45 metre, en uzun direğimiz ise 65 metre olacak. Buradaki ağaçların en uzunu 20 metredir. Bu ağaçların hepsi teleferik firması tarafından tek tek ölçüldü. Büyük bir çalışma yapıldı. Teleferik için kesilen ağaç sayısı 55 tanedir. Ormana hiç zarar verilmemiştir” diye konuştu.

“Teleferik projesi hayaldi temellerini attıktan sonra hakikate döndü”

25 yıldır karşı tepede bulunan Garester Yaylasına teleferik yapmaya çalıştıklarını belirten Fettahoğlu, “Karadeniz’in hased ile fesadı bitmez. 25 yıldır karşı tepede Garester Yaylasına teleferik yapmaya çalışıyorlar. Ne dip ne üst istasyonu var. Maalesef birileri Avusturya’ya gitmiş teleferik arıyormuş. Biz burada teleferik yaptık, hazır. Onların karşı tepeye yapmak istedikleri alan heyelan bölgesidir. Orada teleferik olmaz. Bu hased ve fesadı bitirip Karadeniz’e birşeyler yapmak lazım. Bin 76 yaşımdayım bugüne kadar bu yöre için dışarıda kazandıklarımı buraya yatırdım. Bu teleferik projesi hayaldi temellerini attıktan sonra hakikate döndü” ifadelerini kullandı.