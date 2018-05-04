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04 Mayıs 2018 16:15

Uzungöl, Türkiye Okullararası Oryantiring Şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Trabzon’un en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl, Türkiye Okullararası Oryantiring Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

Uzungöl, Türkiye Okullararası Oryantiring Şampiyonasına ev sahipliği yapacak

04 Mayıs 2018 16:15


Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen basın toplantısında Türkiye Okullararası Oryantiring Şampiyonasının 6 Mayıs tarihinde Uzungöl’de gerçekleştirileceğini belirten Türkiye Oryantiring Federasyonu Asbaşkanı Doç. Dr. Fatih Bektaş, “Uzungöl çok farklı şekillerde Türk turizmine hizmet ediyor. Fakat ara dönemlerde turizmi çeşitlendirmek ve etkinliği yürütmek adına bir örnek olması açısından Türkiye Okullararası Oryantiring Şampiyonasını bu bölgeye verdik. Trabzon’a daha önce 2017 yılında da bir Türkiye şampiyonası vermiştik. Şampiyonaya Türkiye genelinden 64 okul katılacak. Yarışacak her takım 7 kişiden oluşacak. Bu vesile ile toplamda 600 kişilik bir ekip Trabzon‘da ağırlayacağız” dedi.




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