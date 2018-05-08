Uzungöl’de balık tutma yarışması

Uzungöl Tabiat Parkı içerisinde 71 yarışmacının katıldığı amatör olta balıkçılığı yarışmasında yarışmacılar 4 saatte toplam 16 kırmızı benekli alabalık yakaladı. Yakalanan alabalıkların boyları ve ağırlıkları ölçüldükten sonra tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Yarışmada 18-24 cm ve 62-152 gr. arasında değişen ölçülerde alabalık yakalandı. 24.8 cm ve 152,1 gram ölçülerinde alabalık yakalayan Yakup Satır birinci, 23,9 cm ve 147,5 gr ölçülerinde alabalık yakalayan Temel Alkan ikinci, 24 cm ve 137 gr ölçülerinde alabalık yakalayan Nevzat Kılıç ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kandazoğlu, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Nadir Başçınar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, Bölge Müdür Yardımcısı Murat Kefelioğlu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürü Akif Ümüzer tarafından olta takdim edildi.

Yaklaşık 2 buçuk milyon adet alabalık bırakılacak

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğü tarafından kırmızı benekli alabalık üretimi ve orman içi sularda yaşayan balıklandırma çalışmaları devam ettiği belirtilirken, 2018 yılında Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin adet, Trabzon genelinde ise 360 bin adet kırmızı benekli tabii alabalık akarsulara bırakılacağı kaydedildi.