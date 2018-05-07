Uzungöl’de Oryantiring heyecanı

64 okuldan 560 sporcunun katıldığı yarışmada öğrenciler, turistlerin arasında zamana karşı ellerinde haritalar yardımıyla yönlerini bulmaya çalışması renkli görüntüler oluşturdu.

Bazı sporcular koşu sırasında haritalara bakarak yönlerini bulmaya çalışırken bazı sporcularda bir an önce hedefe ulaşmak için büyük çaba sarf etti. Sporcuların bazıları parkurun inişli çıkışlı olması kendilerini yorduğunu belirtirken bazıları bir yandan yarıştıklarını bir yandan Uzungöl’ü gezdiklerini söylediler.

Dört kategoride yapılan yarışmada dereceye girenlere kupaları verilirken, Türkiye Oryantiring Federasyonu Asbaşkanı Doç. Dr. Fatih Bektaş, Uzungöl’de önümüzdeki yıllarda uluslararası bir yarışma yapmayı düşündüklerini belirterek ”Uzungöl’de Türkiye okullararası Oryantiring müsabakasının finalini yani Türkiye Şampiyonasını yaptık. Bu aşamaya gelene kadar çocuklar illerindeki yarışmalardan bölgedeki gruplardan çıkarak Türkiye şampiyonasına geldiler. Yarışmaya 55 ilden 64 okuldan 560 sporcu katıldı. Sakıntısız bir şekilde müsabakaları tamamladık. Öğrenciler Uzungöl’ün bütün doğasından güzelliklerinden faydalandılar. Buraya gelenlerin yüzde 90’ı Uzungöl’ü görmemişti bu vesile ile Oryantiring sayesinde Uzungöl’ü görmüş oldular. Oryantiring’in böyle ’güzel bir tarafı var. Nereyi ön plana çıkartırsanız ona göre kurgu yapabilirsiniz. Burası uluslararası manada bir parkura ev sahipliği yapabilir. Böyle bir projeyi burada düşünüyoruz” dedi.

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek “Trabzon bir spor şehri. Hem spor tesisleriyle hem doğasıyla hem coğrafyasıyla sporun her alanında kendini gösteren bir şehrimiz. Trabzon bu tür organizasyonları en iyi şekilde başaran ve bu organizasyonların ilimizde yapılması için öncülük yapan bir şehir. Öğrencilerimiz burada hem spor yapma imkanı hem bu coğrafyayı gezme tanıma fırsatı buldular. Trabzon’da bundan sonra bu şekilde organizasyonlar en iyi şekilde yapılacaktır ve her türlü organizasyona ev sahipliği yapmak için hazırdır” diye konuştu.

Şampiyonaya katılan sporcular mükemmel bir manzarada yarıştıklarını belirtirken, yarışmada bazı sporcular ufak tefek sakatlıklar yaşadı, fenalık geçirenlere ise sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.