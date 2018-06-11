Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrıları sonrasında işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflerine yönelik olarak 2017 yılında başlatılan ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ konulu program çerçevesinde, Teşvikler konusunda uzmanımız İş ve Meslek Danışmanı Şükrü Efendioğlu Teşvikler ve diğer çalışmalar, İlave İstihdam Teşviki, Programda uygulanacak Destek Tutarı ve Destek Süresi, Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki, Kurs ve Program uygulamaları, Asgari Ücret Desteği, Engelli Desteği ve Eski Hükümlü Desteği Konuları hakkında bugün burada sunumlarını gerçekleştirdi. Toplantıya yoğun ilgi gösteren tüm işletmecilerimize bu vesile ile teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceği için devletimiz elinden gelen imkanları sefer etmektedir. Bu bağlamda da bizler İŞKUR olarak tüm işverenlerimizin iş arayanlarımızın yanındayız” dedi.

“Personel bulsak teşvik istemiyoruz”

Toplantıya katılan otel işletmecisi Yaşar Akyüz, “Devletimiz her daim bizlere yardımcı olmak istiyor, biliyoruz. Fakat bizim sorunumuz teşviklerinde ötesinde. Biz personel bulamıyoruz. Öyle bir hale geldik ki personel bulsak teşvik dahi istemiyoruz. Sezonda personel aramaktan yada personel kaynaklı sorunlardan asıl işimize yoğunlaşamıyoruz. Bu konuda desteklerinizi istiyoruz” diye konuştu.

Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acentaları Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga ise Uzungöl’deki personel sorununa dikkat çekerek çözüm önerisi sundu. Çavga, Trabzon’dan Uzungöl’e sezon boyunca düzenli, herkesin faydalanabileceği personel servisi koyulmasının bu sorunu bir nebze olsa çözeceğini ve işletmecilerden talep gelirse bunla ilgili çalışma yapabileceklerini söyledi. Çavga “Buna ek olarak üniversite öğrencilerinin işbaşı eğitim programları dahilinde çalışmalarının kredi ve burslarına etki etmemesi öğrenci arkadaşlarımızın çalıştırılmasının önünü açmıştır” dedi.

TİSAD Başkan Yardımcısı Metin İnan da turizm işletmecileri olarak kendilerine verilen sunumdan dolayı İŞKUR personeline teşekkür etti. Uzungöl’de eğitim alanı olarak ayrılmış bölümün Turizm Meslek Lisesi olmasının Uzungöl’deki personel sorununa çözüm olacağını dile getiren İnan, “Turizm Meslek Lisesi talebimizin İl İstihdam Kurulu’nun gündemine alınması bizim için önemli. Dernek yönetimi olarak ilk istihdam kurulu toplantısına katılabilmemiz ve bu talebimizin yanı sıra personel ile ilgili yaşadığımız diğer sorunları dile getirebilmemiz önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.