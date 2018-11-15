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Uzungöl'deki beyaz örtü havadan böyle görüntülendi

Türkiye’nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl kar yağışı ile beyaza bürünürken, eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi.

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl kar yağışı ile beyaza bürünürken, eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi.


Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içindeki Uzungöl her mevsim bir başka güzel. Bahar ve yaz aylarında yeşilin bin bir tonunun hüküm sürdüğü göl çevresinde sonbahar ile birlikte önce kahverengi ve kızıl renge, kışın da kar yağışı ile birlikte beyaza bürünüyor. Göl çevresindeki beyaz gelinlik havadan görüntülenirken, seyrine doyum olmaz bir manzara ortaya çıkıyor.

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