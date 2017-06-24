Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Uzungöl’deki turizm işletmecilerinden Metin İnan, önce sosyal medyada başlatılan ardından da basında gündeme getirilen Uzungöl’ün havuza dönüştürüldüğü ve doğa katliamı yapıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Eski tarihlerde çekilen resimlerle bir algı oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden İnan “Her yıl turizm sezonu öncesi biz bu haberlere alışığız ancak bu yıl daha organize geldiklerini görüyoruz. Önce sosyal medyada başlatılan algı operasyonu ardından ulusal basında gündeme taşındı. Uzungöl’de yapılan yanlışlar olabilir ancak bunu veriş biçiminin çok kasıtlı olduğuna inanıyoruz” dedi.

Son dönemde Trabzon’a yönelik Arap turizmi ile ilgili olumsuz açıklamaları olduğunu hatırlatan İnan “Trabzon’a yoğun şekilde Arap turist gelmesi ve tercih olarak da Uzungöl’ün ilk sırada yer alması sanırım bazı çevreleri rahatsız ediyor. Üst düzeyde sosyal medya ve ulusal basın kullanılarak bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yok Uzungöl, ‘Beton göl, havuz’ oldu gibi söylemlerle yerli turistler üzerinde de etki bırakılmaya çalışılıyor. Ayrıca bunun yanı sıra ‘Uzungöl’ü Araplar’a sattılar, Uzungöl’de Araplar ev alıyor’ gibi haberlerle yerli turistler üzerinde de olumsuz bir etki karalama kampanyası oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir şey yok. Burayı senelerden beri koruyan kollayan yöre insanıdır. Bir tek ağacın bile kesilmesine izin vermezken bu tür haberlerin sürekli ısıtılıp verilmesi bizi bir yöre insanı olarak rahatsız ediyor. Uzungöl’de çevre düzenlemeleri devam ediyor. Yanlışlar her yerde olabiliyor ama bunu farklı mecralara çekmek kimseye bir şey kazandırmaz” ifadelerini kullandı.