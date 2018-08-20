Uzungöle akın eden turistler trafiği saatlerce kilitledi

Bayram nedeniyle yoğun ziyaretçi akınının yaşandığı Uzungöl’de uzun araç kuyrukları oluştu.

Doğu Karadeniz turizminin lokomotifi konumunda olan ve eşsiz doğası, doğal klima olarak nitelendirilen havası ve bölgeye özgü yemekleriyle milyonları kendisine çeken Uzungöl’ün yolları turist yoğunluğu nedeniyle tıkandı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle özellikle Arap turistlerin akın ettiği ve zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği Uzungöl’ü ziyaret eden turistler, araçlarından inerek 3-4 kilometre yolu yaya gitmek zorunda kaldı.

Turizmciler alternatif yol istiyor

Uzungöl’de yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle alternatif yolun şart olduğunu söyleyen 40 yıldır Uzungöl turizmine hizmet veren Ali İnan, Murat Akyüz ve İsmail Sezgin, ”Uzungöl artık bölgenin turizm markası oldu. Bu yüzden yaşanan yoğunluk nedeniyle kilitlenen trafikten bunalan yerli ve yabancı konuklarımızın bir çoğu geri dönüyor. Bu misafirlerimizi Uzungöl’e alıştırmak Uzungöl turizminin geleceği için çok önemlidir. Bu yüzden Uzungöl’e alternatif bir yolun yapılması şart oldu” ifadelerini kullandı.