Uzungöl’ün sorunları masaya yatırıldı

Uzungöl’de bir otelde düzenlenen toplantıya Çaykara Kaymakamı İhsan Ayrancı, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Uzungöl Turizmciler Derneği, Uzungöl Turizmini Yaşatma Derneği temsilcileri katılırken yapılan konuşmalarda Uzungöl’ün sorunlarının çözümü noktasında neler yapılabileceği konuşuldu.

İlk olarak söz alan Uzungöl Turizmini Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, Uzungöl’ü her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiğine vurgu yaparak “Her sene milyonlarca insanın ziyaret ettiği Karadeniz turizminin en önemli merkezlerinden Uzungöl’ün elbetteki çok güzel tarafları olduğu gibi çözülmeye çalışılan bir çok sorunu da vardır. Bizler Uzungöl’de bulunan Sivil Toplum Kuruluşları olarak bu sorunların çözüm aşamasında basınımızın kıymetli katkı ve desteklerini her zaman olduğu gibi yanımızda görmek istiyoruz. Bizler Uzungöl Turizmcileri Altyapısından Otoparkına kadar müşterilerimize sunulan yemek hizmetinden konaklama hizmetine kadar bir çok konuda Uzungöl’ümüzü ziyarete gelen Misafirlerimize daha kaliteli bir hizmet verebilmek için çok yoğun bir tempo ile çalışmaktayız” dedi.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok da Uzungöl’de alınması gereken tedbirleri sıralayarak “Belediye olarak 4 yılımızı tamamladık. Başkan olarak göreve geldiğimde bana Uzungöl’ün göl temizliğini yapın yeter dediler. Uzungöl Trabzon’dur. Trabzon’a galipte Uzungöl’e uğramayan turist yoktur. Bunun getirmiş sorunlar vardı. Ama bunları hep beraber inşallah çözüm noktasına getirdik getireceğiz. Uzungöl’de park sorunu değil, parksızlık sorunu var. Trapark Uzungöl’e gelecek. Park noktasında çözümler alacağız. Gelen vatandaşımız kendini o kadar rahat hissediyor ki aracını yolun ortasında bırakıp gidiyor. Aslında bu idareden veya yerel yönetimden kaynaklanan bir sorun değil, vatandaşımızın umursamazlığından kaynaklanan bir sorun” diye konuştu.

Uzungöl’e kurulması planlanan teleferik konusunda düşüncelerini dile getiren Tok, “Kış turizmini harekete geçirecek olan, teleferik projemiz var. Yarından itibaren kuruldan geçecek. Onay geldikten sonra ivedi bir şekilde yapımına başlanacak. İmarla ilgili sorunlar vardı çözdük. 18 uygulamasını bitirdik. Sezon boyunca yapımda olunanlara yasak vereceğiz. Gecikmesinin nedeni ise hukuksal sorunlardandolayı” diye konuştu.

Çaykara Kaymakamı İhsan Ayrancı da, 2017 yılında Uzungöl’e bir çok yatırım yapıldığını ifade ederek Uzungöl’ü hak ettiği noktaya getirilmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.