Vakfıkebir Belediye Başkanı Balta, 2018 yılında yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verdi

Bu yıl Vakfıkebir'de altın harflerle yazılacak hizmetler gerçekleştirdiklerini kaydeden Balta "İçerisinde 1,5 kilometrelik yürüyüş yolu, bisiklet alanı, büfe, mini restoran, dinlenme alanı, gölgelik, denize girme alanlarının bulunduğu ve Karadeniz Bölgesi'nin en güzel plajlarından birisi olmaya aday olan Vakfıkebir Plajı ve Sosyal Alan Projemizi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Bölgenin en önemli plajlarından birisi haline gelen Vakfıkebir Plajı daha şimdiden ilimiz dışında yaşanan insanların bile gözdesi haline geldi” dedi.

“Otelimiz için 15 milyonluk yatırım”

Uzun yıllardır atıl durumda bekleyen Vakfıkebir Oteli'nin bir otel zinciri tarafından alınarak hizmete sokulduğunu belirten Balta “Hem yöre hem de bölge turizmimiz açısında büyük önem taşıyan otelimiz hizmete girdiği dönemde yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştır. Ayrıca istihdam açısından da bölgemiz insanlarına yeni bir alternatif olmuştur” diye konuştu.

İlçede 30 yıllık bir mazisi olan Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi'nde arsa tahsislerine başlanıldığını belirten Balta, “Bir hayal gibi görünüyordu ama inşallah kısa bir zaman içerisinde bacalar tütmeye başlayacak. Yolu ile ilgili olarak da yoğun bir şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Vakfıkebir ekmeği tescil edildi”

Uzun yıllardır girişimler yapılmasına rağmen sonuç alınamayan Vakfıkebir Ekmeği'nin coğrafi işareti alındığı söyleyen Başkan Balta, “Vakfıkebir Ekmeği dünyada ilk ve tek tescilli ekmek olarak kayıtlara geçti. Ekmeğimizin Coğrafi İşareti'ni alabilmek için çok kapsamlı bir araştırma başlattık. Fırıncılarımızla bir araya gelerek onların görüş ve önerlerini aldık. Osmanlı arşivlerinde yaptığımız araştırmalar sonucunda ekmeğimizin tarihi geçmişine ait çok önemli belgelere ve bilgilere ulaştık. Ekmeğimizin Osmanlı Salnamelerine konu olduğunu tespit ettik. Bu belgeleri ekmeğimizle ilgili yazılan üniversite tezleri, önemli yazarların kitaplarından alındılar, gazete, dergi arşivleri gibi çok sayıda materyalle birleştirerek bir başvuru dosyası oluşturduk . Yapılan değerlendirmeler sonucunda Vakfıkebir Ekmeği'nin Vakfıkebir'e ait olduğu ülkemizin tek tescil mercii olan Türk Patent Kurumu tarafından tescil edilerek festivalimizin ilk gecesi belgemizi teslim aldık” diye konuştu.

“Festivalimiz büyük ilgi gördü”

11 yıl ara verilen Vakfıkebir Ekmek, Kültür ve Sanat Festivali yeniden yaptıklarını dile getiren Balta, “Tüm bölge kamuoyunun büyük beğenisini kazanan festivalimiz çok yoğun bir ilgi gördü. Ekmeğimizi ve ilçemizin kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz festivalimizin amacına ulaştığını ve tanıtım anlamında çok önemli katkılar yaptığını düşünüyorum. Ulusal ve yerel, gazete, haber sitesi ve televizyonlarda geniş yer bulan festivalimiz aracılığıyla hedeflediğimiz tanıtımı gerçekleştirmiş olduk” şeklinde konuştu.

Beton yol, asfalt yol, yol bakımı, yeni yol açma, parke taşı döşeme, sanat yapısı (taş duvar), altyapı, elektrik tellerinin yer altına alınması gibi çalışmalara da ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Balta, şunları söyledi: "Uzun yıllara dayanan birikmiş sorunların tümünü kısa bir zamanda çözmek mümkün olmuyor. Altyapıya büyük önem veriyoruz. Yık yap olmasın istiyoruz. Alt yapınız ne kadar güçlüyse şehriniz de o kadar güçlüdür. Tüm mahallelerimize aynı oranda hizmet etmeye çalışıyoruz. Adalet anlayışımızdan ödün vermeden aciliyet sırasına göre hizmetlerimizi yapıyoruz. Biz şehrimize hizmet ettikçe halkımızın bizden beklentileri daha da yükseliyor. Bu güzel ilçemizin insanlarına en güzel hizmetleri yapabilmek için büyük bir gayretle çalışarak bugüne kadar yaptıklarımıza bundan sonrada yenilerini ekleyerek hedeflediğimiz, hayal ettiğimiz Vakfıkebir'i inşa etmeye devam edeceğiz.”