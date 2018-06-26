Vakfıkebir Belediyesi’nin başlattığı yol yapım hamlesi devam ediyor

4 yılda 266 kilometre beton ve asfalt yol, 102 bin metreküp sanat yapısı (taş duvar) çalışmalarına bu yılda yenileri ekleniyor. Son olarak Güneysu Mahallesi’nde 3 kilometre beton yol döküldü. Yapılan çalışmaları değerlendiren Vakfıkebir Güneysu Mahallesi Muhtarı Ali Uludüz, “Mahallemizde hiç yapılmayanlar yapılıyor. Şuanda 3 kilometre beton yol döktük. Başkanımızdan Allah razı olsun. Her sorunumuzla ilgileniyor. Çözmek için büyük gayret gösteriyor ve çözüyor” dedi.

Güneysu Mahallesi sakinlerinden Hasan Öztürk ise, “Devletimizin başındakilere, Başkanımıza Yüce Allah güç kuvvet versin, başımızdan eksik etmesin. Biz vatandaş olarak 10 metre yol dökemeyiz. Bu kadar hizmeti hiç görmedik” şeklinde konuştu.