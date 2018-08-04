Vakfıkebir ekmeği coğrafi işaret aldı

Açıklamayı Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan bu yıl 6.’sı düzenlenen Vakfıkebir Ekmek Kültür ve Sanat Festivali’nde verdi. Vakfıkebir Ekmeği ile birlikte Trabzon’a özgü şu ana kadar yapılan 7. coğrafi işaret belgesi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Habib Asan, “Sırada Vakfıkebir Külek Peyniri, Sürmene Pidesi ve Tonya Tereyağı var. Bu ürünlerin de coğrafi işaretleri 15 Ağustos’ta tescillenecek. Bu yedi tescille beraber Trabzon şu an itibariyle Türkiye’de toplam tescil sayısı bakımından dokuzuncu sırada. Çalışmaları devam eden üç tescil alındıktan sonra sıralamada yedinci olacağız. Bunlar yeterli değil Trabzon coğrafi işaretler bakımından ilklerde olacak potansiyele ve kapasiteye sahip bir ilimiz” dedi.

“Ekmeğimizi Avrupa Komisyonu’na da tescil ettirmeliyiz”

Türkiye geneline bakıldığı zaman 356 tane tescilli markanın var olduğunu belirten Prof. Dr. Asan “Yaklaşık 402 tane de işlemleri devam eden markalarımız var. Bir Trabzonlu olarak gurur duydum ilk defa bir sempozyum gibi coğrafi işaret anlatıldı. Bundan sonrası daha önemli. Vakfıkebir Ekmeği çok değerli. Bunun ülkemizde tanıtılması ve uluslararası alanlarda tanıtılması için daha çok çalışmalıyız. Avrupa ülkeleri bu tür nimetlerden yılda 50 milyar Euro kazanıyor. Bizler de Vakfıkebir Ekmeği’nden para kazanıyoruz ama bu yeterli değil. Daha fazla kazanmalıyız. Onun için bir sonraki aşamamız Ekmeğimizi Avrupa Komisyonu’na da tescil ettirmeliyiz. Bizler Türk Patent ve Marka Kurumu olarak her türlü desteği vereceğiz. Şu an Avrupa Komisyonu’nda üç tane ürünümüz var. Bunlar Malatya Kayısısı, Antep Baklavası ve Aydın İnciri. 14 tanede işlemleri devam eden ürünlerimiz var. En kısa zamanda Vakfıkebir Ekmeği’ni de Avrupa Komisyon başvurusunu yapmak istiyoruz. Bu konuda belediye ile çalışmaya hazır olduğumuzu ilan etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Bu ekmekten elde edilecek gelir sadece Vakfıkebir’e değil Trabzon’a yeter"

“Biz bu tescili yapmakla kültürel değerlerimizi koruyoruz” diyen Asan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bunların nesilden nesile aktarılmasını, bunların nasıl üretildiğini anlatıyoruz ve miras olarak bırakıyoruz. Vakfıkebir Ekmeği ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı ve denetimi doğru dürüst yapılırsa, standartlarına göre üretimi yapılırsa buradan elde edilecek gelir sadece Vakfıkebir’e değil Trabzon’a yeter. Ekmek önemli bir kırsal kalkınma aracı olarak kullanılabilir. Sizler ve bizler bundan zenginleşebiliriz. İnşallah bu hedefleri de kısa zamanda tutturacağımıza inanıyorum. Bu tescilin Vakfıkebirimize, Trabzon’umuza ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum.”