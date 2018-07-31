Vakfıkebir Ekmeği coğrafi işarete doğru

kez gerçekleştirilecek Vakfıkebir Ekmek Festivali için geri sayım başladı.

Konuyla ilgili Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, dünyaca ünlü Vakfıkebir Ekmeğinin coğrafi işaret alma çalışmalarında son safhaya geldiğini söyledi.

Toplantıda ilk olarak söz alan Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, festivalin iyi bir şekilde geçmesi için yoğun hazırlıklar yaptıklarını ifade ederek, “3-4-5 Ağustos tarihlerinde Vakfıkebir’imizin 6.’cı Ekmek Kültür ve Sanat ve Sanat Festivalimizi yapacağız. Festivalin iyi geçmesi için vatandaşlarımızın güzel bir şekilde eğlenmeleri için yoğun hazırlıklar yaptık” dedi.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta da, festivalin amacının dünyaca ünlü Vakfıkebir Ekmeğini tanıtmak olduğunu belirterek, “Önemli ve değerli ilçemizin markası olan ekmeğimiz için festival düzenliyoruz. 6. Vakfıkebir Ekmek Festivalimizi 3-4-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Festivalimizin amacı dünyaca ünlü Vakfıkebir Ekmeğimizin tanıtımını yapmak ve ilçemizin ekonomik, sosyal kalkınmasına katkı sağlamaktır. 11 yıl aradan sonra gerçekleştireceğimiz festivalimizi daha önceki yıllarda da yapmayı planlıyorduk. Ancak ülkemizde yaşanan terör hadiseleri ve gelen şehit haberleri dolayısıyla tüm hazırlıklarımızı yaptığımız festivalleri iptal ettik” dedi.

"Konserlerle birlikte insanların dikkatini çekmek istiyoruz"

Balta, festivalde amaçlarının konserlerle birlikte Vakfıkebir ekmeğini tanıtmak olduğunu belirterek, “Kentlerin kendine ait özellikleri ve markaları vardır. Vakfıkebir’de ekmeği ile hem Türkiye’de, hem de ulusal çapta marka olmuştur. Toplantılara gittiğimde Vakfıkebir Belediye Başkanı dediğimde bana ekmeği ile ünlü ilçenin belediye başkanı mı diyorlar. Bu bizim için önemli bir olgu. Bu olguyu daha ön plana çıkarmamız gerektiğinden hareketle bu festivali 2018 yılı içeresinde tekrar hayata geçirmek için sayın Kaymakamımızla istişare ederek gerek ilçemizdeki tüm sivil toplum örgütleri ve paydaşlarla birlikte bir kombine oluşturarak 3-4-5 Ağustos tarihinde yapma kararı aldık. Bu yılki hazırlıklarımız çok kısa bir döneme sıkıştı. Biz bu hazırlıklara başlarken ülkede bir erken seçim havası yoktu. Tam hazırlıklara başladık erken seçim havası oluştu. Bütün enerjimizi, dikkatimizi seçimlere verdik. Seçimden sonra da hızlı bir şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Konserlerle birlikte Vakfıkebir Ekmeğini tanıtarak insanların dikkatini çekmek istiyoruz. Vakfıkebir ekmeği büyüklüğü açısından yapılışında kullanılan ekşi mayadan dolayı lezzeti farklıdır. Saklama süresi de oldukça uzun. Dolayısıyla ekmek israfının da önüne geçmek için Vakfıkebir ekmeğinin önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Sadece işin eğlence kısmıyla ilgilenmiyoruz” diye konuştu.

"3 Ağustos’ta coğrafi işaretimizi alacağız"

Vakfıkebir ekmeğinin coğrafi işareti almak için çalışmaların son safhaya geldiğini ifade eden Balta, “Uzun yıllar konuşuldu, son dönemde sayın Cumhurbaşkanımız da özellikle üzerine vurgu yaparak söylediği yerel ürünlerin coğrafi işaret alınması, marka adı patenti bu noktalarda hassasiyet göstermesinden dolayı Trabzon’da da bu anlamda yoğun çalışmalar yapıldı. Bizde Vakfıkebir ekmeği ile alakalı müracaatımızı yaptık. İnşallah 2 Ağustos itibariyle askıdan iniyor. 3 Ağustos itibariyle de ekmeğimizin coğrafi işaretini almış olacağız. Bu bizim için çok önemli bir gelişme. Bu işareti alırken isminin ne olması gerektiği konusunda çok tartışma yaptık. Vakfıkebir ekmeği mi ? Trabzon Vakfıkebir ekmeği mi? olması gerektiğine dair tartışmalar oldu. Ancak Trabzon ekmeği diye bir ekmek yok. İşin doğum yeri Vakfıkebir’dir. Bunu tarih de belgelerde böyle gösteriyor. Bu coğrafi işaret başvurusu ile hepsini ortaya koyduk. Dolayısıyla bu da Trabzon’daki yerel ürünlerden işaret ürünlerinden birisi olma noktasında önemli bir aşamayı geçmiş olduk. Denetleme yapacağız, standart dışı ürünleri denetleyeceğiz. Dolayısıyla vatandaşımıza Vakfıkebir ekmeğinin, Vakfıkebir’deki orjinalliği ile birlikte aynı kalitede sunulması için denetimlerimizi yapacağız. Bunu uluslararası boyuta taşımayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Balta, festivalde halk oyunları, Uluslararası Türk Dünyası Dans Topluluğu, yöresel sanatçılar ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra ünlü sanatçı İrem Derici’nin bir konser vereceğini sözlerine ekledi.