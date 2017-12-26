Vakfıkebir’de alt yapı çalışmaları

Vakfıkebir Belediyesi kış ayları olmasına rağmen Mısırlı Mahallesi’nde sanat yapısı (taş duvar), Ballı Mahallesi’nde yol genişleme, menfez, sanat yapısı, İlyaslı Mahallesi’nde yol genişleme sanat yapısı, Yalı Mahallesi’nde yağmur suyu çalışmaları tamamlandı. Yol genişleme ve betona hazırlık çalışmaları, Çamlık Mahallesi’nde yol genişleme ve sanat yapısı, Açıkalan Mahallesi’nde yeni yol açma çalışmaları, Mahmutlu Mahallesi’nde yol genişleme ve sanat yapısı, Hürriyet Mahallesi’nde yağmur suyu çalışmaları devam ediyor.

3,5 yıllık görev süresinde 250 kilometre beton yol, 49 bin metreküp asfalt yol yapıldığını belirten Vakfıkebir’de Belediye Başkanı Muhammet Balta “47 bin metreküp sanat yapısı (taş duvar) inşa edildi. Yine çok sayıda mahallede yeni yollar açılarak, yayla yolları da dahil ihtiyaç olan tüm mahallelerde yol bakım çalışmaları yapılarak çok önemli hizmetler gerçekleştirildi. İlçemize hizmet etmek için büyük bir heyecanla çalışıyor, gayret gösteriyoruz. Biz hep şunu söyledik; ‘Vakfıkebir’in bugününe değil, yar. nına, geleceğine talibiz’ Altyapı problemlerini çözerek üstyapı yatırımlarını yapmak istiyoruz. Yık yap olmasın, kaynaklarımıza yazık etmeyelim diyoruz. Kurumsal yapısıyla, öz kaynaklarıyla, kişiye bağlı olmayan bir Vakfıkebir Belediyesi oluşturma gayretindeyiz. İnsanlarımız bizlere güvendi, destek verdi, çok ciddi bir sorumluluk taşıyoruz. Hizmet ederken sadece halkımıza değil, bizi Yaratan Yüce Allah’a da hesap vereceğiz düşüncesini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz” dedi.