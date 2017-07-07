Vakfıkebir’de yapılan TOKİ 2. Etap konutların kura çekimleri yapıldı

Etap konutların kura çekimleri yapıldı. Yapılan kura çekiminde 184 konut sahibi belli oldu.

Vakfıkebir Belediyesi ve TOKİ İdaresi Başkanlığınca ortaklaşa yürütülen toplan 184 konutluk 2. Etap belediye projesine ilişkin konut edinme kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekimine Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, TOKİ temsilcisi Ali Haydar Kurt, Beşikdüzü Noter vekili Arife Özgür ve konut sahipleri katıldı.

TOKİ’nin daha önce Vakfıkebir’de 202 konut çalışması yaptığı ve sahiplerine teslim edildiğinin altını çizen Belediye Başkanı Muhammet Balta “Biz göreve geldiğimizde burada ikamet eden vatandaşların yol sorunu olduğunu, yol sorunundan dolayı da konaklama sorunu yaşanıyordu. Şu an belediye olarak TOKİ’ye çıkan bütün yolları beton döktük. Bu sorunda dolayısıyla ortadan kalktı ve ulaşım rahatlamış durumda. Bunun faydasını 2. Etap 184 konuta çok ciddi talepler geldi, bu günde kısa zamanda inşaatı tamamlanarak kura çekimini yapıyoruz. Herkesin daireleri belli olacak. Herkesin bu dairelerinde aileleriyle beraber sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamanızı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Bu tür projelerin dar gelirli vatandaş gurubuna ait konut edinmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. TOKİ başkanımıza teşekkür ediyorum. Vakfıkebir’de yapılan konutlar hızlı bir şekilde tamamlandı. Çok güzel olan konutların hemen bitişiğinde de kaymakamlık konutu yapacağız. Bu bölge çok güzel olacak” dedi.