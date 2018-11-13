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Vali Ustaoğlu'ndan ilçe ziyaretleri

Trabzon’un yeni valisi İsmail Ustaoğlu, Akçaabat Kaymakamlığı’na ve Akçaabat Belediyesi’ne ziyaretlerde bulundu.

Trabzon'un yeni valisi İsmail Ustaoğlu, Akçaabat Kaymakamlığı'na ve Akçaabat Belediyesi'ne ziyaretlerde bulundu.


Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel'i ziyaret eden Vali Ustaoğlu, ilçe hakkında bilgi aldı. Vali Ustaoğlu, Akçaabat Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen Şinik Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına katılarak bu toplantıya başkanlık etti.


Akçaabat Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen bu toplantıdan sonra Akçaabat Belediyesi'ni de ziyaret eden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, başkanlık makamında Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Başkan Yardımcıları Osman Parlayan, Osman Nuri Ekim ve Ali Güngör, Belediyemiz meclis Üyeleri ve birim müdürleriyle görüşerek Akçaabat'ta gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Atatürk Parkında Gönül Elçileri tarafından eğitime destek amaçlı yardım kermesini de ziyaret eden Vali Ustaoğlu, kermesi düzenleyen Gönül Elçileri'ne teşekkür etti.

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