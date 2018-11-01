Vali Yavuz'dan veda ziyaretleri

Son çıkan valiler kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Trabzon Valisi Yücel Yavuz veda ziyaretleri kapsamında Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Burada Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut ve Yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Yavuz Trabzon'dan güzel izlenimlerle ayrılacağını söyledi. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut, basın olarak Vali Yücel Yavuz ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek kendisine yeni görevinde başarılar diledi. Vali Yücel Yavuz da Trabzon'dan çok güzel izlenimlerle ayrılacağını belirterek Trabzon Valiliği görevinin kendisi için çok büyük onur olduğunu söyledi.

Trabzon'da yaklaşık 2.5 yıl görev yaptığını kaydeden Yavuz, “Trabzon Valiliği bizim için onurdur, gururdur. Bundan önce Gümüşhane'de görev yaptım. Yaklaşık 2,5 yıldır Trabzon'da birlik beraberlik içinde çalıştık. Terörle mücadele konusunda bölgemizde üzüntülü sıkıntılı anlar yaşandı. Şehitlerimiz oldu Allah rahmet eylesin. Hiçbirinin kanı yerde kalmadı. Bize Trabzon Valisi olarak görev tebliğ edildi elimizden geldiği kadar bu görevi layıkıyla yapmaya çalıştık. Artık bize yeni görev tevdi edildi. Takdir büyüklerimizindir. Ülkemize, devletimize, milletimize, hizmet etmekten bir an bile kaçınmadan Allah ömür verdiği sürece devam edeceğiz. Trabzon'da geçirdiğimiz 2,5 yıl boyunca desteğini gördüğümüz bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel, huzurlu bir dönem ülkemizi devletimizi bekliyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Turgut, günün anısına Vali Yücel Yavuz'a plaket takdim ederken, Vali Yücel Yavuz daha sonra basın mensuplarıyla tek tek tokalaşarak vedalaştı.