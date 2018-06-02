Valinin çat kapı ziyaretinde engelli kıza iş sözü

Artvin Valisi Ömer Doğanay ile eşi Esma Doğanay, Gönül Elçileri Projesi kapsamında Hopa ilçesinde yaşayan kas hastası yürüme engelli 3 kız kardeş ve ailesine çat kapı ziyaret ederek müjdeli haber verdi. Vali Ömer Doğanay ve eşi Esma Doğanay ailenin 3 engelli kızları ile yakından ilgilenerek, “Artvin valiliği olarak her zaman yanınızdayız. Devlet olarak tüm imkanlarımızı sizler için seferber ediyoruz” diye konuştu. Vali Ömer Doğanay ailenin engelli kızlarının en büyüğü olan Büşra Çelik’in işe yerleştirme talebini ziyaret sırasında İş Kur Müdürü’nü arayarak anında çözdü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 81 ilin valisinin eşleri tarafından yürütülen Gönül Elçileri Projesi kapsamında, Vali Doğanay ve eşi Esma Doğanay Hanımefendi, ilçeye bağlı Sugören köyü Zennat mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan kas hastası Büşra (28), Kübra (24), Şükriye Çelik (15) kardeşler ile babası İsrafil, annesi Zübeyha Çelik’i evlerinde ziyaret etti.

Engelli 3 kız kardeş ve ailesi ile sıcak ve samimi bir ortamda bir süre sohbet eden Vali Doğanay, 2002 yılından sonra devletin ve hükümetin engellilere ve ailelerine birçok hak ve kolaylıklar tanıdığını söyledi.

İzmit depremin ardından memleketi Artvin’e göç ettiğini belirten engelli babası İsrafil Çelik, “Büyük kızım yaklaşık 4 ay önce Artvin Valimizle görüşmek için telefonla randevu istedi. Talebimiz hemen karşılandı ve valimiz bizleri makamında kabul ettik. Çok mutlu olduk. Kızlarımın vali beyle tanışma hayali gerçek oldu. Bizlerle çok sıcak karşıladı ve sorunlarımızla yakında ilgilenerek çözüme kavuşturdu. Valimiz ziyaretimizde bizleri evimizde ziyarete geleceğinin sözünü vermişti. Bugünde çat kapı yaparak evimizde değerli eşiyle birlikte ziyaret etti. Ailece çok mutlu olduk. Devletimizin değerli valisini ve eşlerini evimizde ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk. Yaklaşık bir saat kadar sohbet ettik. Çocuklarımın ihtiyaçları konusunda yardımcı olacağını söyledi” diye konuştu.

Engelli kızın kamudaki iş talebi karşılanacak

Ailenin üniversite mezunu en büyük kızı Büşra Çelik’in kamuda işe yerleştirilmesi talebini değerlendiren Doğanay, “Ailenin yanında cep telefonundan İŞKUR Müdürünü arayarak kızımın bir işe yerleştirilmesi konusunda talimat verdi. Kızım çok duygulandı ve mutlu oldu. Allah başımızdan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Valimiz Ömer Doğanay’ı eksik etmesin. Devletimiz ve hükümetimiz özellikle son 16 yılda engellilere ve ailelerine çok değer veriyor. Eskiden bizleri kimse hatırlamaz ve ilgi göstermezdi. Rabbim devletimizden, hükümetimizden ve valimizden razı olsun. Bizleri her zaman hatırlıyor” dedi.

Hopa selinde evleri yıkıldı

Hopa ilçesinde 2015 yılında yaşanan sel ve heyelanda evlerinin yıkıldığını anlatan Çelik,” Hayatımızda birçok olumsuzluklar yaşadık. İzmit depremi gördük, 3 kızım kas hastalığına yakalandı ve yürüyemiyorlar. 24 Ağustos’ta ilçemizde yaşanan sel ve heyelanda evimiz yıkıldı. Çocuklarımı son anda evden çıkarmayı başardım. Her şeye rağmen yaşam devam ediyor. Nefes aldığımıza şükür ediyoruz” diye konuştu.