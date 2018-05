VARYAP Sanayi Sitesi’nin temeli yarın Yomra ilçesinde atılıyor

Şubat ayında tanıtımı yapılan Yomra VARYAP Sanayi Sitesi’nin gördüğü büyük ilgi ile ilgili konuşan Varlıbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdinç Varlıbaş, “Projenin tanıtımının ardından vakit kaybetmeden inşaat çalışmalarına başladık. Zemin etütleri ve altyapı çalışmalarını bitirdik ve projenin inşaatına başlamak istedik” dedi.

Amaçlarının VARYAP Sanayi Sitesini 2019 yılının sonuna yetiştirmek olduğunu kaydeden Varlıbaş, “Amacımız, 2019 sonunda sanayi sitesini esnafımızın kullanımına sunmak. Bu doğrultuda ekibimizi kurduk, taşeronlarımızı belirledik ve iş planımızı yaptık. Tanıtım sonrası gelen yoğun talep doğrultusunda özellikle oto sanayi ve yan sektörleri, gıda ve toptancılık, lojistik ve soğuk hava depolama, oto yedek parça için ayrı bir çarşı ve sosyal tesislerden oluşan projeyi, bu sektörde çalışan esnaf ve Kobilerimizin talebi doğrultusunda erkenden teslim etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Mevcut yerlerinde, günümüze uygun olmayan koşullarda faaliyet göstermeye çalışan yatırımcılarımızı bir an evvel modern sanayi sitemize taşımalıyız” diyen Varlıbaş “Gerek çevre yoluna, sahile hemen ulaşım imkânı, limana ulaşım imkânı ve Trabzon şehir merkezine 10 dakikalık mesafede oluşu, projede yer alan esnafımıza vakit, işlerinde kalite ve daha yüksek iş hacmi katacak. Bir an önce bu katkıyı sağlamak istiyoruz. Bu sebeple, hepimizin projesi olan Yomra Sanayi Sitesi’nin temel atma törenimize, tüm Trabzonlu hemşerilerimizi ve esnafımızı bekliyoruz. Bu projeyi onlar için yapıyoruz, bu gururu da onlarla paylaşmak istiyoruz. Temel atma törenimizi Ramazan ayında yapıyoruz. Yatırımcılarımıza, Trabzon’umuza ve ülkemize bereket getirmesini dilerim. Yönetim Kurulu Başkanımız, babam Süleyman Varlıbaş’ın doğduğu topraklara her fırsatta yatırım yapma arzusu bizleri ayrıca motive ediyor. Bu gururu hep birlikte paylaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Dövizde yaşanan artış projeyi cazip hale getiriyor"

VARYAP Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çağlar Turan ise son günlerde, dövizde yaşanan artışın projenin cazibesini ayrıca artırdığını belirterek “Projedeki satış fiyatlarını ulaşılabilir ve piyasanın altında olmasını özellikle belirlemiştik. Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Varlıbaş ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ergin Varlıbaş, CEO’muz Erdinç Bey, özellikle projenin kendi şehirlerinde oluşundan dolayı hemşerilerimize her türlü kolaylığı sunmak açısından yoğun telkinleri olmuştu. Bu çerçevede, satış fiyatlarımızı uygun mertebede ve vade imkânı ile birlikte sunduk. Buna ek olarak son dönemde döviz kurlarındaki artış, doğal bir indirim olarak ayrıca avantaj sağladı” dedi.

Şubat ayında gerçekleştirilen Yomra Sanayi Sitesi tanıtım toplantısının ardından, gerek Novotel’deki, gerek Varlıbaş Alışveriş Merkezi’ndeki satış ofislerine yoğun ilgi olduğunu kaydeden Turan, “Önemli oranda bir satış gerçekleştirdik, bir tane alan esnafımız, sanayicimiz, yatırımcımız bir daha aldı. Çünkü Yomra ilçesi Trabzon ile birleşti, çekim merkezi oldu ve bu yatırım geleceğin en parlak ve kazandıran yatırımı olarak gösteriliyor. Çünkü burası öyle zihinlerdeki gibi bir sanayi sitesi değil, projemizde esnafın taleplerine göre önemli değişiklikler yaptık. Modern mimarisi, 33 metrekareden 1919 metrekareye kadar birleştirilerek büyütülebilen işyerleri, yaşam alanları, sosyal alanları, şehrin merkezine, lojistik ağlarına, önemli kurum merkezleri ile sosyal alanlarına yakınlığı ile özellikle yatırımcıların ve sanayi işinde faaliyet gösteren her sektörden girişimcilerin tam istediği gibi bir yer yaptık” şeklinde konuştu.