Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 14:08

Yabancılara konut satışında Trabzon üçüncü sırada

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M.

Yabancılara konut satışında Trabzon üçüncü sırada

01 Temmuz 2017 14:08

Suat Hacısalihoğlu, Trabzon’un Mayıs 2017 itibarıyla yabancılara konut satışında Türkiye’de üçüncü sırayı aldığını belirterek, “Trabzon daha fazla tercih edilmeye başlandı. Şehrimizdeki inşaat firmalarının elindeki stokları eritmesi bakımından önemli bir gelişme” dedi.


Şehrin ekonomisini ilgilendiren en önemli konulardan birinin inşaat sektörü olduğunu vurgulayan TTSO Başkanı Hacısalihoğlu, “Türkiye genelinde inşaat sektöründe Mayıs ayı sonu itibarıyla ilk el satışlarda yüzde 5.5 düşüş olduğunu görüyoruz. İkinci el satışlarda ise yüzde 8.5 civarında artış var. Yabancıya konut satışlarında da yüzde 10 civarında artış sağlandı. Bu önemli rakam. Şehrimizi de yakından ilgilendiriyor. Trabzon, Mayıs ayı itibarıyla Türkiye’de yabancıya konut satışları yönünden üçüncü sırada. İstanbul 530 konut satışı ile birinci, Antalya 442 satışla ikinci sırada. 123 konut satılan Trabzon’u da 120 konut satışı ile Bursa, 92 satışla Yalova ve 69 konut satışıyla Mersin takip ediyor. Trabzon demek ki daha fazla tercih edilmeye başlandı. Trabzon’daki firmalarımızın elinde bulunan stokların erimesi adına bu rakamlar bizlere umut vermektedir" diye konuştu.



Suudiler ilk sırada


Başkan Hacısalihoğlu, Türkiye’den konut satın alan yabancılarda ilk sırayı 285 konut satışıyla Suudi Arabistan vatandaşlarının aldığını ifade ederek , “Daha sonra 277 konut ile Irak, 134 konut ile Rusya Federasyonu, 125 konut ile Kuveyt ve 70 konut ile Afganistan geliyor. Bu üzerinde durulması gereken önemli bir konu. Artık bazı değişiklikler oluyor ülkemizde. Geçmişte Batılılar daha fazla konut alırken, şimdi ülke dağılımı bu şekilde oluştu. Artık yabancılara konut satma düşüncesinde olan firmalarımızın bu ülke sıralamasını dikkate alarak çalışmalarını bu doğrultuda yönlendirmeleri gerek. Tanıtımların bu bölgelerde yoğunlaşması, stokların erimesi için çok önemli. Kredi oranlarıyla ilgili olarak, konut satışlardaki takiplerde yüzde 50 civarında artış var. Temkinli olmamız gereken bir durum. Bu nedenle biraz daha hareketli olup, özellikle konut sektöründe dışa satışlarda aktif çalışmamız gerektiği ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
TRABZON NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:25
  • Güneş :04:46
  • Öğle :12:36
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:05
  • Yatsı :22:05
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!