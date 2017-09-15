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15 Eylül 2017 12:17

Yanal’dan Burak Yılmaz’a özel çalışma

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, golcü oyuncu Burak Yılmaz’ı, Medipol Başakşehir maçına özel hazırlıyor.

Yanal’dan Burak Yılmaz’a özel çalışma

15 Eylül 2017 12:17

Ağrıları hafifleyen oyuncunun kendisini iyi hissettiği ve zorlu mücadelede forma giymek istediği belirtildi.


Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da, sakatlığı bulunan oyunculardan iyi haber geldi. Burak Yılmaz ve Jan Durica, takımla birlikte çalışmalara başlarken, Medipol Başakşehir ile oynanacak olan zorlu karşılaşmada oynamak isteyen takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz’ı, teknik direktör Ersun Yanal, özel program dahilinde çalıştırıyor.


Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanan ve oyunu yarıda bırakmak zorunda kalan Burak Yılmaz, Göztepe maçında forma giyememişti. Uygulanan tedavi programıyla, A Milli takımın Hırvatistan ile oynadığı maçta forma giyen golcü oyuncu, ligde Gençlerbirliği karşılaşmasında da görev yapmıştı. Burak Yılmaz’ın bu maçın ardından da ağrıları artmıştı. Yapılan tedavi sonrası ağrıları hafifleyen golcü oyuncu takımla birlikte çalışmalara başlarken, Yanal, Medipol Başakşehir maçında forma giymekte istekli olan oyuncusunu özel olarak hazırlıyor. Maç gününe kadar yapılacak olan antrenmanlarda Burak Yılmaz’ın, ağrılarının artmaması halinde oyuncunun durumuna son kez bakacak olan deneyimli teknik adam, forma verip-vermeme konusunda kararını verecek. Slovak savunma oyuncusu Durica’nın da takımla birlikte çalışmalara başlaması zorlu maç öncesi Yanal’ı sevindiren gelişme oldu.



Yolculuk yarın


Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında 17 Eylül Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maç için yarın İstanbul’a hareket edecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, yapılacak olan son çalışmanın ardından bordo-mavililer saat 15.00’te Trabzon Havalimanı’ndan özel bir uçakla İstanbul’a giderek maç saatini beklemeye başlayacak.




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