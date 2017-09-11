Yanal’ın, yeni gözdesi ’Türk Messi’ Abdulkadir Ömür

Gençlerbirliği maçında kilidi açan oyuncuların başında gelen genç yetenek performansıyla göz doldurdu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, hazırlık kampında Yusuf Yazıcı’nın ardından gözünü ’Türk Messi’ olarak gösterilen altyapı ürünü Abdülkadir Ömür’e çevirmişti. Deneyimli teknik adam, yeni sezon öncesi 18 yaşındaki oyuncuya ’Gelişimini izliyorum. Çalışmaya devam et’ mesajı vermesinin ardından önemli bir mesafe alan genç yetenek Gençlerbirliği maçında hocasının güvenini boşa çıkarmadı.

Gelecek vaat eden oyuncuları yakından takip ediyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 50. yıl kadrosunu kurarken bir taraftan da gelecek vaat eden oyuncuları yakından takip ediyor. Trabzonspor’un altyapısından yetişen yetenekli yerli oyuncuları kadroya monte etmek isteyen Yanal, özellikle Trabzonspor’da sürekli forma şansı bulmasının ardından A Milli Futbol Takımı’na kadar yükselen Yusuf Yazıcı’nın ardından yeni gözdesi ’Türk Messi’ olarak söylenen altyapı ürünü Abdülkadir Ömür oldu.

Usta, ayakların arasında parladı

Kadrosunda birçok yıldız oyuncu barındıran Trabzonspor’da altyapıdan yetişen Abdulkadir Ömür, usta ayakların arasında gösterdiği performans ile adeta parladı. Burak Yılmaz, Sosa, Olcay, Kucka, Onanzi ve Rodallega gibi yıldız isimler arasında kendisini ön plana çıkarmayı başaran Abdulkadir Ömür, Gençlerbirliği maçında Uğur Demirok’un yerine oyuna girerek galibiyeti getiren isimlerin başında geldi.

En iyi 60 yetenek arasında yer alıyor

UEFA’nın ’Türk Messi’ benzetmesi yaptığı ve Guardian’ın en iyi 60 yetenek arasında gösterdiği Abdülkadir, Olcay’a asist yaparak skorun eşitlenmesini sağladı. 18 yaşındaki oyuncu 45 dakika içinde verdiği kilit paslarla sahanın parlayan yıldızı oldu.

Babasına ait halı sahada futbola başladı

1999 doğumlu olan Abdülkadir Ömür, Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde doğup büyüdü. Çarşıbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan Abdülkadir, babasının sahibi olduğu halı sahada oynayarak futbola başladı. Daha sonra Trabzonspor altyapısına giren oyuncu yetenekleriyle ön plana çıktı. Genç milli takımlarda önemli işlere imza atan genç yetenek UEFA’nın da dikkatini çekmeyi başararak ’Türk Messi’ olarak adlandırıldı.

"Trabzonspor’u en iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz"

Trabzonspor’un genç yeteneği Abdulkadir Ömür, Gençlerlirliği maçı sonrası övgü dolu sözler aldı. Başta Teknik Direktör Ersun Yanal ve spor kamuoyunun övgüyle bahsettiği Abdulkadir, Trabzonspor’u iyi yerlere taşımak için çalıştıklarını belirterek, başarılı olmak için özel çalışmalar yaptığını kaydetti.